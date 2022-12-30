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Время электроники

Китай назло США создал суперпроцессор, но не даст его России

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Процессор Loongson
Процессор Loongson.
Источник изображения: Tingshu Wang / Reuters

Под маркой Loongson анонсирован процессор 3D5000 – первый 32-ядерный CPU бренда. Это два 16-ядерных серверных 3С5000, размещенных на одной подложке. В Россию процессор поставляться не будет – по решению властей Китай, россиянам, как и жителям других стран, доступ ко всем разработкам Loongson закрыт.

Китайская компания Loongson анонсировала новый процессор 3D5000 с небывалым для компании количеством ядер, пишет портал Tom’s Hardware. В этом CPU содержится 32 ядра, тогда как ранее компания выпускала лишь максимум 16-ядерные решения.

На деле новый 3D5000 тоже можно считать 16-ядерным. Чтобы вдвое увеличить число ядер в этом процессоре, китайцам пришлось пойти на хитрость, поскольку технологий, позволяющих выпускать 32-ядерные CPU без применения китайской смекалки, у Loongson пока нет.

3D5000 – это чиплетный CPU. Подложка у него одна, а вот процессоров внутри него – два. Китайцы просто разместили на единой подложке два 16-ядерных 3С5000 и в итоге добились нужного им результата.

3С5000 – это серверный процессор, впервые известно о котором стало в апреле 2021 г., когда состоялась премьера пользовательского 4-ядерного чипа 3А5000. Он выпускается по 12-нанометровым нормам – производство началось в 2022 г.

Таким образом, сфера применения нового 3D5000 постепенно вырисовывается. Но ждать начала его производства придется еще довольно долго – как минимум до второго полугодия 2023 г. Более точной даты начала работы конвейера пока нет. Тестовые образцы появятся в первой половине 2023 г.

Россия, вероятнее всего, не сможет закупить даже минимальную партию 3D5000. Как сообщал CNews, власти Китая ввели запрет на распространение чипов Loongson за пределами КНР.

Оригинальный CPU Loongson 3C5000 способен работать на частоте до 2,2 ГГц и поставляется с 64 МБ кэш-памяти. У него есть поддержка четырех каналов памяти DDR4-3200 с протоколом коррекции ошибок (ЕСС). Он базируется на 16 ядрах LA464 с микроархитектурой LoongArch.

В новом 3D5000 все это, кроме тактовой частоты, умножается на два – 32 ядра, 128 МБ кэша и восемь каналов памяти. По словам разработчиков, процессор при всех своих потенциальных возможностях оказался очень энергоэффективным – 170 Вт на частоте 2,2 ГГц и 130 Вт на 2 ГГц.

Loongson 3D5000 использует сокет LGA 4129. В одном сервере можно разместить до четырех таких процессоров, получив на выходе 128-ядерную конфигурацию.

Все процессоры Loongson в настоящее время производит компания STMicroelectronics – шведский контрактный вендор микросхем. Но едва ли это будет продолжаться долго – США постепенно уничтожает китайскую ИТ-отрасль, запрещая компаниям из разных регионов мира сотрудничать с клиентами из КНР.

Пока что есть надежда на китайского производителя чипов SMIC, который осенью 2022 г. освоил 14-нанометровый техпроцесс и в настоящее время изучает более современные топологии, хотя и путем их копирования у TSMC – крупнейшего в мире контрактного производителя чипов с долей рынка (53,6% мирового рынка против 5,6% у SMIC в I квартале 2022 г – Statista.com). Но США пытаются уничтожить SMIC путем запрета поставок в КНР иностранного оборудования для литографии.

За брендом Loongson стоит китайская компания BLX IC Design Corporation, основанная 2002 г. специалистами Институтом компьютерных технологий, Академии наук Китая и группы Jiangsu Zhongy Group.

С самого начала BLX IC Design Corporation решила, что будет делать процессоры на базе своей архитектуры, чтобы до нуля снизить зависимость от западных технологий. Эта архитектура получила название LoongArch, и в настоящее время ее система команд включает почти 2000 уникальных инструкций. Также в ней реализованы инструкции двоичного преобразования (LBT), векторной обработки (LSX), расширенной векторной обработки (LASX) и виртуализации (LVZ).

Разработчики LoongArch утверждают, что их архитектура не нарушает патенты, связанные с архитектурами x86, ARM, MIPS, RISC-V и др.

Компания создает несколько процессоров в год. Например, за месяц до премьеры нового 3D5000 под маркой Loongson вышел чип 3А6000 пользовательского уровня, производительность которого оказалась на 68% выше в сравнении с 3А5000, премьера которого состоялась в апреле 2021 г. Выпускается он с июля 2021 г.

В середине декабря 2022 г. власти КНР признали все процессоры Loongson, а также саму архитектуру LoongArch стратегически важными для Китая разработками. За этим тут же последовал запрет на доступ к ним России и других стран мира.

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