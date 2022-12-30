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Техкульт

БАС-200: сертификация первого российского беспилотного вертолета идет тяжело

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БАС-200

Сообщается, что уже завтра, 30 декабря, Росавиация выдаст заключение о сертификации первого российского беспилотного вертолета тяжелого класса с названием БАС-200. При этом, несмотря на то, что беспилотник разрабатывался для коммерческой эксплуатации (в частности, «Почтой России»), доставлять с его помощью грузы пока нельзя.

Дело в том, что программа сертификации БАС-200 на сегодняшний день выполнена лишь на 10%, из требуемых 200 часов тестовых полетов, выполнено всего 10, а общий налет всех произведенных БАС-200 не превышает 50 часов. Поэтому документ, который будет выдан завтра, станет «символическим» — в виде сертификата ограниченной категории.

БАС-200

То есть с помощью автономного БАС-200 пока разрешено будет заниматься только аэрофотосъемкой, проверкой наземных объектов, лесным контролем и другими узконаправленными авиаработами, не связанными с транспортировкой грузов. Кроме того, сертификация серьезно осложняется тем, что в БАС-200 применяется достаточно большое количество деталей и элементов зарубежного производства, включая и сам двигатель, ресурс которого не превышает 100 часов — в итоге требования Росавиации в 200 часов налета выполнить просто невозможно.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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