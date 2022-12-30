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Газета.ru

«Император Александр III» и «Генералиссимус Суворов» пополнили атомный подводный флот

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подъёма военно-морского флага на поступающих в состав ВМФ кораблях
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подъёма военно-морского флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подводной лодки "Император Александр III", 29 декабря 2022 года.
Источник изображения: Михаил Климентьев/РИА Новости

Владимир Путин спустил на воду атомный подводный крейсер "Император Александр III»

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПК СН) «Император Александр III» 29 декабря спущен на воду. Участие в церемонии принял президент РФ Владимир Путин. Также в боевой состав ВМФ передан корабль аналогичного проекта «Генералиссимус Суворов»

На предприятии «Севмаш» в Северодвинске сегодня прошла церемония вывода из эллинга и спуска на воду ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III».

Субмарина стала уже седьмым кораблем проекта 955 и четвертым проекта 955А (09552) «Борей-А». Официальная церемония закладки подводной лодки «Император Александр III» на стапеле Севмаша состоялась 18 декабря 2015 года под заводским номером 207.

Планируется, что РПК СН войдет в состав 25-й дивизии подводных лодок (бухта Крашенинникова, полуостров Камчатка) Тихоокеанского флота в конце 2023 года.

Как ранее писала «Газета.Ru», лодка спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» имеет улучшенные характеристики по ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта «Борей».

«Император Александр III» будет отличаться от лодок 955 проекта модернизацией по следующим направлениям: шумность, маневрирование, удержание на глубине, управление оружием.

Надводное водоизмещение корабля составляет 14 720 тонн, подводное - 24 тыс. тонн. Длина субмарины - 170, ширина - 13,5, осадка - 10 метров. Под водой «Император Александр III» развивает скорость 29 узлов и способен погружаться на глубину 480 метров. Экипаж корабля составляет 107 человек (в том числе 55 офицеров).

На вооружении РПК СН проекта 955А состоят межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» (16 БРПЛ). Р-30 «Булава» (SS-NX-30), по разным данным, способна нести от 6 до 10 ядерных блоков индивидуального наведения, которые обладают возможностью маневра по курсу и высоте. Дальность стрельбы Р-30 существенно превышает 8 тыс. км.

Помимо ракет, лодка имеет шесть носовых 533-мм торпедных аппаратов (максимальный боезапас 40 торпед, ракето-торпед или самотранспортирующихся мин). С борта лодки могут применяться торпеды УСЭТ-80 и УГСТ, ракеты РПК-6М «Водопад».

Также имеется шесть одноразовых неперезаряжаемых 533-мм пусковых установок РЭПС-324 «Шлагбаум» для запуска средств гидроакустического противодействия, которые расположены в надстройке (аналогично лодкам проекта 971). Боекомплект - шесть самоходных приборов гидроакустического противодействия: МГ-104 «Бросок» или МГ-114 «Берилл».

Как ранее писала «Газета.Ru», проект стратегических подводных ракетоносцев 995А («Борей-А») показал себя как удачный и имеет хорошие перспективы по модернизации, а потому серия может быть продолжена и даже после того, как будут построены все подлодки, законтрактованные на данный момент.

Процесс смены поколений атомных подводных лодок с баллистическими ракетами набирает силу и в США. Сейчас единственный тип стратегических ракетоносцев на вооружении ВМС США - 14 атомных подлодок типа «Огайо», построенных в 1980-1990-е годы. В ближайшем будущем их должны заменить 12 субмарин типа «Колумбия».

В настоящее время в составе морских стратегических ядерных сил ВМФ РФ числятся одна РПК СН проекта 667БДР (Тихоокеанский флот, К-44 «Рязань»), шесть подлодок проекта 667БДРМ (К-51 «Верхотурье», К-84 «Екатеринбург», К-114 «Тула», К-117 «Брянск», К-18 «Карелия», К-407 «Новомосковск»), одна 941У - ТК-208 «Дмитрий Донской» (все - Северный флот, ТК-208 в этом году выведена из боевого состава СФ), а также четыре подлодки проекта 955 и 955А «Борей» (2 - Северный флот, К-535 «Юрий Долгорукий», К-549 «Князь Владимир», 3 - ТОФ, К-550 «Александр Невский», К-551 «Владимир Мономах», К-552 «Князь Олег»). К-553 «Генералиссимус Суворов, на котором сегодня был поднят Андреевский флаг, войдет в состав ТОФ.

Ракетные подводные лодки проекта «Борей» и «Борей-А» в ближайшей перспективе составят основу группировки морских стратегических ядерных сил ВМФ России.


Михаил Ходаренок

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Страны
Колумбия
Россия
США
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Дмитрий Донской
К-114 Тула
К-18 Карелия
К-51 Верхотурье
К-84 Екатеринбург
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
955 Борей
971 Щука-Б
Ohio
СФ
ТОФ
Ядерный щит
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