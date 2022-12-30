«Император Александр III» и «Генералиссимус Суворов» пополнили атомный подводный флот

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подъёма военно-морского флага на поступающих в состав ВМФ кораблях и спуска на воду атомной подводной лодки "Император Александр III", 29 декабря 2022 года.

Владимир Путин спустил на воду атомный подводный крейсер "Император Александр III»

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПК СН) «Император Александр III» 29 декабря спущен на воду. Участие в церемонии принял президент РФ Владимир Путин. Также в боевой состав ВМФ передан корабль аналогичного проекта «Генералиссимус Суворов»

На предприятии «Севмаш» в Северодвинске сегодня прошла церемония вывода из эллинга и спуска на воду ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Император Александр III».

Субмарина стала уже седьмым кораблем проекта 955 и четвертым проекта 955А (09552) «Борей-А». Официальная церемония закладки подводной лодки «Император Александр III» на стапеле Севмаша состоялась 18 декабря 2015 года под заводским номером 207.

Планируется, что РПК СН войдет в состав 25-й дивизии подводных лодок (бухта Крашенинникова, полуостров Камчатка) Тихоокеанского флота в конце 2023 года.

Как ранее писала «Газета.Ru», лодка спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» имеет улучшенные характеристики по ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта «Борей».

«Император Александр III» будет отличаться от лодок 955 проекта модернизацией по следующим направлениям: шумность, маневрирование, удержание на глубине, управление оружием.

Надводное водоизмещение корабля составляет 14 720 тонн, подводное - 24 тыс. тонн. Длина субмарины - 170, ширина - 13,5, осадка - 10 метров. Под водой «Император Александр III» развивает скорость 29 узлов и способен погружаться на глубину 480 метров. Экипаж корабля составляет 107 человек (в том числе 55 офицеров).

На вооружении РПК СН проекта 955А состоят межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» (16 БРПЛ). Р-30 «Булава» (SS-NX-30), по разным данным, способна нести от 6 до 10 ядерных блоков индивидуального наведения, которые обладают возможностью маневра по курсу и высоте. Дальность стрельбы Р-30 существенно превышает 8 тыс. км.

Помимо ракет, лодка имеет шесть носовых 533-мм торпедных аппаратов (максимальный боезапас 40 торпед, ракето-торпед или самотранспортирующихся мин). С борта лодки могут применяться торпеды УСЭТ-80 и УГСТ, ракеты РПК-6М «Водопад».

Также имеется шесть одноразовых неперезаряжаемых 533-мм пусковых установок РЭПС-324 «Шлагбаум» для запуска средств гидроакустического противодействия, которые расположены в надстройке (аналогично лодкам проекта 971). Боекомплект - шесть самоходных приборов гидроакустического противодействия: МГ-104 «Бросок» или МГ-114 «Берилл».

Как ранее писала «Газета.Ru», проект стратегических подводных ракетоносцев 995А («Борей-А») показал себя как удачный и имеет хорошие перспективы по модернизации, а потому серия может быть продолжена и даже после того, как будут построены все подлодки, законтрактованные на данный момент.

Процесс смены поколений атомных подводных лодок с баллистическими ракетами набирает силу и в США. Сейчас единственный тип стратегических ракетоносцев на вооружении ВМС США - 14 атомных подлодок типа «Огайо», построенных в 1980-1990-е годы. В ближайшем будущем их должны заменить 12 субмарин типа «Колумбия».

В настоящее время в составе морских стратегических ядерных сил ВМФ РФ числятся одна РПК СН проекта 667БДР (Тихоокеанский флот, К-44 «Рязань»), шесть подлодок проекта 667БДРМ (К-51 «Верхотурье», К-84 «Екатеринбург», К-114 «Тула», К-117 «Брянск», К-18 «Карелия», К-407 «Новомосковск»), одна 941У - ТК-208 «Дмитрий Донской» (все - Северный флот, ТК-208 в этом году выведена из боевого состава СФ), а также четыре подлодки проекта 955 и 955А «Борей» (2 - Северный флот, К-535 «Юрий Долгорукий», К-549 «Князь Владимир», 3 - ТОФ, К-550 «Александр Невский», К-551 «Владимир Мономах», К-552 «Князь Олег»). К-553 «Генералиссимус Суворов, на котором сегодня был поднят Андреевский флаг, войдет в состав ТОФ.

Ракетные подводные лодки проекта «Борей» и «Борей-А» в ближайшей перспективе составят основу группировки морских стратегических ядерных сил ВМФ России.

Михаил Ходаренок