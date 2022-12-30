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Глава Чечни Кадыров объявил о втором этапе операции «Возмездие» на Украине

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Афонина Елена

В конце октября на Украине прошел первый этап специальной отдельной операции «Возмездие», в настоящее время готовится ее второй этап. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и «Возмездие» продолжается», — подчеркнул руководитель региона в ходе прямой линии.

Кадыров заявил о переходе к новой тактике спецоперации по защите Донбасса 20 сентября. Он также предупредил украинских боевиков о масштабных последствиях «нового плана возмездия».

17 декабря Кадыров сообщил об успешной атаке бойцов батальона «Запад-Ахмат» на оборонительные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, батальон «Запад-Ахмат» Минобороны РФ под командованием боевого офицера Исмаила Агуева провел успешную атаку на вражеские оборонительные позиции. Плотным артиллерийским огнем они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу.

Ранее, 12 декабря, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о наступлении ВС РФ по всей линии соприкосновения. По его словам, на всех участках российские подразделения двигаются вперед ежедневно.

Тогда же Кадыров отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ планомерно отодвигают линию фронта на территорию противника, а прогнозы специальной военной операции весьма благоприятные.


Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
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