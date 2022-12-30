Кадыров заявил, что Чечня перевыполнила план по мобилизации более чем вдвое

Глава республики также отметил, что желающих отправиться в зону СВО очень много

ГРОЗНЫЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Чеченская Республика перевыполнила более чем вдвое план по мобилизации, которая завершилась 28 октября. Он составил 254%, сказал глава региона Рамзан Кадыров.

"Мы [выполнили план на] 254%, план перевыполнили. Желающих у нас много, не только из нашей республики, мы каждый день принимаем из разных субъектов [представителей] разных национальностей, разных вероисповеданий. Обучаем их, одеваем, и все делаем, чтобы они были готовы", - сказал он в ходе прямой линии.

Глава Чечни отметил, что в республике есть необходимые условия для профессиональной подготовки. "На территории, где проводят специальную военную операцию (СВО), мы сразу их не включаем в военные действия, мы потихоньку вводим в курс дела, показываем, рассказываем, и в последующем поэтапно вводим", - пояснил политик.

Кадыров подчеркнул, что желающих отправиться в зону СВО очень много. "Стоят в очереди. <...> Пока нет вакансий мы их готовим. В последующем, как появляется вакансия, устраиваем [их] на работу", - сказал он, добавив, что добровольцев много и "не один человек не отправлен против его воли".

Ежегодная прямая линия главы Чечни проходит в четверг. Трансляция ведется в теле- и радиоэфире телерадиокомпании "Грозный", а также в социальных сетях. Трансляция на русском, английском и арабском языках доступна на официальной странице телеканала RT в Rutube и на сайте видеоагентства Ruptly.