Politico: США отказываются предоставить Украине ракеты ATACMS, истребители и танки

В статье газеты подчеркивается, что "Белый дом категорически отказался" направить Киеву ATACMS, поскольку считает, что поставки данных вооружений станут "чрезмерно эскалационными" действиями

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Администрация США отказывается сейчас предоставить Киеву ракеты ATACMS, поскольку считает, что данный шаг приведет к эскалации, Вашингтон также не готов удовлетворить требование об отправке на Украину американских танков и истребителей. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете Politico.

Как констатирует издание, "приоритетом для президента Украины Владимира Зеленского остается предоставление большего объема вооружений, боеприпасов и техники". "Во время неожиданного визита в Вашингтон на прошлой неделе [украинский] лидер повторил просьбы о предоставлении более совершенного оружия", - говорится в статье. В ней отмечается, что президент США Джо Байден "по-прежнему был непреклонен" в свете запросов Киева о предоставлении "танков, истребителей и ракет".

В статье подчеркивается, что "Белый дом категорически отказался" направить Киеву ATACMS, поскольку считает, что поставки данных вооружений станут "чрезмерно эскалационными" действиями. В материале говорится, что Зеленский "во время консультаций с Байденом затронул вопрос о данных вооружениях, однако США остались непоколебимы в плане отказа от их поставок".

21 декабря Зеленский по приглашению Байдена несколько часов провел в Вашингтоне, встретился с главой государства, руководством Конгресса и выступил там с речью. К визиту Зеленского было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи на сумму $1,85 млрд. В него впервые была включена батарея ПВО Patriot.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.