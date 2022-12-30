Войти
Ростех

Росавиация одобрила отечественное крыло и двигатель ПД-14 на авиайланер МС-21

402
0
0
МС-21
МС-21.
Источник изображения: Александр Уткин

Корпорация «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации получила от Росавиации одобрения главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, связанных с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства. Документы, подтверждающие внесение изменений в сертификат лайнера, были вручены 29 декабря в Минпромторге России в присутствии заместителя председателя правительства РФ − министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В 2022 году было выполнено свыше 160 успешных испытательных полетов на самолете МС-21 с силовой установкой ПД-14. Летчики-испытатели ОКБ им. А.С. Яковлева проверили авиалайнер на различных режимах эксплуатации. В ходе испытаний двигатель ПД-14 показал характеристики, не уступающие иностранным аналогам. Кроме того, крыло из отечественных композитов прошло цикл испытаний в ЦАГИ, которые подтвердили заявленные прочностные параметры. Затем опытный самолет с российским крылом успешно выполнил ряд зачетных полетов, в ходе которых проверялись эксплуатационные характеристики авиалайнера.

«Мы концентрируем на программе МС-21 значительные силы и ресурсы, ведь новому лайнеру предстоит стать флагманом российского авиапарка на десятилетия вперед. План поставок до 2030 года − более 270 самолетов этого типа. Прошедшие испытания подтвердили надежность и высокие качества как двигателя ПД-14, так и композитного крыла из отечественных материалов. Это еще одно подтверждение того, что даже в сложных санкционных условиях наша авиационная промышленность способна решать самые ответственные задачи», − сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько поздравил коллег с завершением важнейшего этапа, связанного с импортозамещением в российском авиапроме: «Одобрение главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, полученное сегодня, − это еще одно достижение отечественного авиастроения, в том числе это победа над санкциями. Все испытательные проверки самолета проведены в соответствии с российскими и международными стандартами. Новый самолет показал отличные технические характеристики. У разработчика есть возможность двигаться дальше и принимать все необходимые меры для скорейшего внедрения данного воздушного типа в серию. Авиакомпании России заинтересованы начать его эксплуатацию в ближайшей перспективе».

«Одобрение изменений по отечественному двигателю и крылу − важная веха проекта МС-21 и основа для последующего импортозамещения всех агрегатов самолета. Часть из них на сегодняшний момент уже проходит стендовые испытания, и в следующем году мы готовы будем начать испытания этих систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство», − отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

МС-21 − среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Машина создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с конкурентами, эксплуатационные расходы.

Аэродинамическое совершенство самолета достигнуто благодаря крылу большого удлинения из отечественных композиционных материалов, которые разработаны при участии ученых МГУ, Росатома, специалистов авиапрома. Самая большая в своем классе ширина фюзеляжа МС-21 позволяет увеличить личное пространство для пассажиров и сделать полет максимально комфортным.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
ОКБ им. Яковлева
Росатом
Ростех
ЦАГИ
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
МС-21
Похожие новости
27.12.2021
Первый полет самолета МС-21-300 с крылом из композиционных материалов российского производства
16.11.2021
Российские авиановинки представили на Dubai Airshow
03.11.2021
Российский истребитель Checkmate и беспилотник "Орион" покажут на Dubai Airshow-2021 - Мантуров
26.07.2021
Checkmate, МС-21, "Ансат", Ка-62, важные контракты и авиашоу. Чем удивил МАКС-2021
17.12.2020
Андрей Ельчанинов: Су-57 - это умный самолет с умным оружием
28.07.2014
Соединенные Штаты показали в Фарнборо пластиковый муляж F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.12 11:20
  • 1
К белорусской границе Украина перебрасывает провокаторов и пьяниц. Видимо нормальных военизированных подразделений уже не осталось
  • 30.12 11:18
  • 40595
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.12 11:11
  • 2
Потребность омского ОПК в кадрах вырастет в 2023 году почти на 70%
  • 29.12 22:08
  • 1
Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров при федеральных вузах
  • 29.12 22:07
  • 1
Денис Мантуров: следующий год будет переходным к новой модели развития промышленности - Интервью ТАСС
  • 29.12 17:38
  • 1
ОАК передала Минобороны партию серийных самолетов пятого поколения Су-57
  • 29.12 12:46
  • 3
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 29.12 11:39
  • 0
Закончится ли конфликт на Украине в 2023 году, а с ним и лидерство Германии в Европе
  • 29.12 00:58
  • 2
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 20:30
  • 128
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 17:34
  • 3
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 28.12 17:01
  • 0
Киевский режим лишился более 700 объектов критической инфраструктуры
  • 28.12 15:41
  • 2
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 28.12 14:06
  • 0
Две истории освобождения Украины и Европы: одна истинная, вторая – придуманная коллективным Западом
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем