Росавиация одобрила отечественное крыло и двигатель ПД-14 на авиайланер МС-21

Корпорация «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации получила от Росавиации одобрения главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, связанных с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства. Документы, подтверждающие внесение изменений в сертификат лайнера, были вручены 29 декабря в Минпромторге России в присутствии заместителя председателя правительства РФ − министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В 2022 году было выполнено свыше 160 успешных испытательных полетов на самолете МС-21 с силовой установкой ПД-14. Летчики-испытатели ОКБ им. А.С. Яковлева проверили авиалайнер на различных режимах эксплуатации. В ходе испытаний двигатель ПД-14 показал характеристики, не уступающие иностранным аналогам. Кроме того, крыло из отечественных композитов прошло цикл испытаний в ЦАГИ, которые подтвердили заявленные прочностные параметры. Затем опытный самолет с российским крылом успешно выполнил ряд зачетных полетов, в ходе которых проверялись эксплуатационные характеристики авиалайнера.

«Мы концентрируем на программе МС-21 значительные силы и ресурсы, ведь новому лайнеру предстоит стать флагманом российского авиапарка на десятилетия вперед. План поставок до 2030 года − более 270 самолетов этого типа. Прошедшие испытания подтвердили надежность и высокие качества как двигателя ПД-14, так и композитного крыла из отечественных материалов. Это еще одно подтверждение того, что даже в сложных санкционных условиях наша авиационная промышленность способна решать самые ответственные задачи», − сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько поздравил коллег с завершением важнейшего этапа, связанного с импортозамещением в российском авиапроме: «Одобрение главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, полученное сегодня, − это еще одно достижение отечественного авиастроения, в том числе это победа над санкциями. Все испытательные проверки самолета проведены в соответствии с российскими и международными стандартами. Новый самолет показал отличные технические характеристики. У разработчика есть возможность двигаться дальше и принимать все необходимые меры для скорейшего внедрения данного воздушного типа в серию. Авиакомпании России заинтересованы начать его эксплуатацию в ближайшей перспективе».

«Одобрение изменений по отечественному двигателю и крылу − важная веха проекта МС-21 и основа для последующего импортозамещения всех агрегатов самолета. Часть из них на сегодняшний момент уже проходит стендовые испытания, и в следующем году мы готовы будем начать испытания этих систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство», − отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

МС-21 − среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Машина создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с конкурентами, эксплуатационные расходы.

Аэродинамическое совершенство самолета достигнуто благодаря крылу большого удлинения из отечественных композиционных материалов, которые разработаны при участии ученых МГУ, Росатома, специалистов авиапрома. Самая большая в своем классе ширина фюзеляжа МС-21 позволяет увеличить личное пространство для пассажиров и сделать полет максимально комфортным.