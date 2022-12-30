Деньги на ветер. Япония спустит миллиарды на мертвый груз

Diamond Online: Япония потратит миллиарды иен на бесполезное вооружение

Токио выделил триллион иен на закупку дронов, которые он намерен внедрить в силы самообороны, пишет Diamond Online. Однако специфические японские законы крайне ограничивают возможности использования беспилотников. Это будет трата денег на мертвый груз, уверен автор.

Беспилотники активно используются в ходе российской военной спецоперации на Украине. Это подстегнуло министерство обороны Японии увеличить расходы на оборону для полномасштабного внедрения БПЛА.

В Северо-Восточной Азии японские силы самообороны и монгольские вооруженные силы — это единственные армии, у которых нет дронов. В связи с этим в программу развития японских оборонных сил было решено вкладывать один триллион иен в течение пяти лет.

Но этот триллион может потерять смысл. Дело в том, что в Японии нет системы и структуры для эксплуатации БПЛА.

В Северо-Восточной Азии только у Японии и Монголии нет беспилотников

Министерство обороны и силы самообороны Японии относились к беспилотникам как к игрушкам. В результате сейчас в Северо-Восточной Азии нет дронов только у японской и монгольской армий, и это удручает.

Как поясняет высокопоставленный источник в оборонном ведомстве, силы самообороны решили, что гражданские технологии должен развивать гражданский сектор, поэтому космосу, кибернетике и особенно беспилотникам не уделялось должного внимания.

Тем не менее, поскольку в ходе украинского конфликта обе стороны начали применять новые способы ведения военных действий с помощью дронов и достигли в этом впечатляющих результатов, японское минобороны в запросе бюджета на следующий год наконец признало, что беспилотники меняют правила игры, поэтому они должны стать первостепенной (после противоракетной обороны) темой.

В стратегии национальной обороны БПЛА поместили на третье из семи приоритетных мест, а на развитие оборонных сил выделили бюджет в размере одного триллиона иен на пять лет.

Предполагается, что к этому приложила руку фракция в правящей партии, которая выступает за укрепление обороны. Это успешный пример гражданского управления вооруженными силами.

Правительство разработало руководящие принципы для увеличения расходов на оборону. Следуя этой тенденции, министерство обороны и силы самообороны на фоне операций с применением БПЛА на Украине решили сами внедрять дроны на полномасштабной основе, но акцент в развитии технологии сделан только лишь на покупке. При этом правовая система, а также физическая и интеллектуальная инфраструктура, связанные с беспилотниками, до сих пор не разработаны.

В трех недавно опубликованных оборонных документах заметны признаки прогресса в области регулирования радиочастот, но они не затрагивают данные, приведенные в этой статье.

Это означает, что существуют невнятные правила, которые не позволяют сразу же запустить беспилотники в случае чрезвычайной ситуации, например, в административных центрах, в районе атомных электростанций, аэропортов, американских военных баз в Японии и объектов сил самообороны.

Если силы самообороны запускают БПЛА над важными объектами в случае чрезвычайной ситуации, они должны уведомить полицию за 48 часов

Силы самообороны начали стремительно внедрять беспилотники, но на самом деле система для их эксплуатации не готова. Одна из серьезных проблем заключается в том, что даже в случае чрезвычайной ситуации необходимо уведомить полицию о запуске дрона вблизи важных объектов за 48 часов, об этом говорится в Законе о запрете полетов малых беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны и полиция подтвердили это нашему изданию.

Это непонятное постановление действует в пространстве от передовых гарнизонов сил самообороны и американских военных баз до Императорского дворца и резиденции премьер-министра, расположенных в Токио, и были случаи, когда военные отказывались от запуска беспилотников во время операций по спасению при стихийных бедствиях.

Другими словами, даже если китайские войска высадятся на Йонагуни или в Цусиме, силы самообороны не смогут запустить дроны без уведомления полиции за 48 часов. И это несмотря на то, что для армии Поднебесной никаких ограничений нет. Напоминает развивающуюся страну, которая хочет внедрить электромобили и покупает их в большом количестве, но при этом у нее нет ни электростанций, ни электрозаправок, ни ремонтных мастерских, ни подготовленных инженеров или нормальных дорог. Или родителей, которые верят, что если они обеспечат своих детей только справочной литературой и ее будет много, то те смогут поступить в Токийский университет.

Суть в том, что от беспилотников сил самообороны нет никакой пользы. Например, что касается таких гражданских аппаратов, как небольшие Anafi, используемые японскими войсками, то китайские агенты запускают их на несколько километров вглубь Японии. В свою очередь, силы самообороны могут делать это только на несколько сотен метров из-за плохих частот и бессмысленных правил. Подобных проблем множество, и одна из самых серьезных — Закон о запрете полетов малых беспилотных летательных аппаратов.

Силы самообороны не могут эффективно использовать беспилотники для охраны американских баз в Японии

Закон запрещает полеты дронов на территории Императорского дворца, официальной резиденции, соответствующих объектов сил самообороны и американской армии, атомных электростанций, аэропортов и других важных объектов. Он призван предотвратить приближение беспилотников и нападение на эти объекты.

К числу военных пунктов сил самообороны и США относятся гарнизоны Наха, Миякодзима и Йонагуни в префектуре Окинава; базы Йокосука и Сасэбо флотов Японии и США; склады боеприпасов в различных местах и американские военные базы на Окинаве.

Этот закон распространяется даже на силы самообороны, которые должны получить разрешение начальства и сообщить полиции о запуске дрона не менее чем за 48 часов. Полицейское управление Японии сообщило, что никто не имеет права управлять небольшим БПЛА в воздушном пространстве над территорией, прилегающей к соответствующим объектам. Военные офицеры не являются исключением. Кроме того, необходимо заранее уведомить комиссию префектуры по общественной безопасности. Пресс-служба министерства обороны моментально это подтвердила, а штаб сухопутных сил дал ответ через неделю.

В настоящее время наземные силы самообороны находятся в процессе закупки дронов-камикадзе. Однако в нынешних условиях полиция должна быть уведомлена о запуске за 48 часов до факта полета, а еще раньше необходимо получить согласие администрации объекта.

Это означает, что силы самообороны, развернутые для охраны американских баз в Японии, фактически не могут использовать беспилотники. Если в стране образуется чрезвычайная ситуация, американцы, активно применяющие БПЛА, точно обрушатся на силы самообороны с критикой: "Почему вы не запускаете дроны, чтобы защитить важные объекты в соответствии с законодательством о мире и безопасности?"

Это подвергает угрозе само существование союза США и Японии.

Запрет распространяется на беспилотный разведывательный летательный аппарат ScanEagle

Штаб сухопутных сил и пресс-служба министерства обороны заявили, что запрет распространяется и на такие относительно крупные беспилотники, как ScanEagle. Это подтвердили несколько высокопоставленных военных чиновников.

Что это означает? Если, допустим, ситуация на Тайване ухудшится и сухопутные силы захотят отправить ScanEagle на разведку ситуации из гарнизона Йонагуни, то это будет возможно только в том случае, если они сообщат об этом за два дня до начала.

Независимо от того, сколько Sea Guardian и других дорогих дронов закупает Япония, от них не будет никакой пользы, если их нельзя будет свободно запускать в случае необходимости.

По информации пресс-службы минобороны, в случае стихийных бедствий и других подобных ситуаций будет достаточно уведомления в устной форме, сделанного непосредственно перед началом полета. Примечательно, что ранее речь о запрете велась в категоричной форме, а теперь формулировка немного смягчилась.

Исключения на практике не работают, и в нескольких случаях от полетов отказались даже во время операций по спасению при стихийных бедствиях

Действительно, я опросил около 20 офицеров, и они подтвердили, что в подобных экстренных ситуациях дроны запускались крайне редко, если запускались вообще, и что не существует никакой системы взаимодействия с полицией по поводу полетов. Более того, они рассказали, что не раз отказывались от запуска БПЛА во время стихийных бедствий, потому что в таких условиях предварительное оповещение невозможно.

Несмотря на существование соответствующих процедур, структура не работает из-за того, что вся ответственность возлагается на непосредственных участников процесса, а это означает, что сама конструкция системы неразумна и что ее необходимо модернизировать.

Кроме того, сухопутные силы самообороны не могут использовать дроны для охраны вышеупомянутых японских и американских военных баз и складов боеприпасов, поскольку об этом следует сообщать заранее.

То есть дорогостоящие беспилотники будут пылиться в хранилищах, а военнослужащим придется участвовать в операциях лично.

Форма предварительного уведомления, содержащая конфиденциальную информацию, отправляется по факсу

Более того, проблема и в самой форме отчета. Она должна содержать ФИО оператора, дату рождения, адрес и номер телефона. Офицеры опасаются, что это увеличивает риск утечки имен, адресов и телефонов сотрудников секретных подразделений сил безопасности и групп специальных операций.

Действительно, даже если японская полиция является одной из лучших в мире, тот факт, что конфиденциальная информация поступает по факсу или электронной почте, увеличивает риск утечки при помощи, например, хакерских атак. Если оперативники из Китая, России и других стран получат эту информацию, это может стать серьезной проблемой.

Кроме того, в то время как силы самообороны вынуждены получать предварительное разрешение от объекта и уведомлять полицию за 48 часов, иностранные агенты могут запускать дроны в любое удобное время.

В случае подачи заявки и ее одобрения шпионы могут запускать БПЛА над военными объектами без каких-либо ограничений

По словам нескольких офицеров, заявки на полеты над военными объектами принимаются и от гражданских лиц, и, если нет конкретных причин для отказа, закон в принципе не запрещает такие полеты.

Согласно Закону о запрете полетов малых беспилотных летательных аппаратов, запуск дронов над важными объектами требует предварительного разрешения администрации соответствующего объекта, а в случае военных объектов — командира, а также предварительного уведомления полиции за 48 часов. Если требования соблюдены, то полеты разрешаются.

Силы самообороны фактически не могут отказывать гражданским лицам, поскольку они опасаются жалоб на дискриминацию по национальному признаку или идеологии, а также в связи с ущемлением гражданских прав. Необходимо в принципе запретить запуск беспилотников в районе военных объектов.

Закон о запрете полетов малых беспилотных летательных аппаратов не должен распространяться на силы самообороны или им необходимо предоставить особое разрешение

Этот закон заставляет силы самообороны соблюдать неразумные правила, но что это означает? Это означает, что система для эксплуатации беспилотников отсутствует и что этой области не придается должного значения.

На самом деле, есть и другие бессмысленные постановления, к примеру, касающиеся радиочастот, которые привели к снижению функционала японских военных беспилотников.

Программное обеспечение дронов автоматически отслеживает состояние аккумулятора, но военные обязаны записывать количество перезарядок и другую информацию в блокнот. Такого не встретить больше нигде.

Если речь идет о полигонах, а не важных объектах, то предварительное уведомление не требуется, но текущая ситуация такова, что силы самообороны не могут использовать дроны должным образом, и, по сути, напрашивается вывод, что японская армия предназначена лишь для того, чтобы вести боевые действия только на полигонах.

Если мы не перестроим систему, то закупленное оборудование станет мертвым грузом

Некоторые военные эксперты заявляют, что беспилотники уже успешно работают в силах самообороны, но очевидно, что это безосновательные утверждения, в которых вооружения рассматриваются без привязки к реальной ситуации.

Дроны призваны принимать на себя риски вместо людей. А сейчас беспилотники не приносят никакой пользы на критически важных объектах, где они действительно необходимы, и вместо них жизнями рискуют сами военнослужащие.

Что касается структурных проблем сил самообороны, то есть некоторые видимые исключения из правил, которые я упомянул в этой статье. Однако на практике они не работают.

Такие вещи — обычное явление в японской армии. Высшее руководство лжет, что правила разрешают любую деятельность, поэтому ответственность за невыполнение лежит на личном составе, а если проблема поднимается в СМИ или парламенте, они обещают решить ее, а это приводит к увеличению количества бесполезных процедур на местах.

Этот порочный круг необходимо разорвать.

В свете вышесказанного министерство обороны и силы самообороны должны провести фундаментальные реформы и усовершенствовать систему, чтобы обеспечить новые методы ведения боевых действий с применением беспилотников, которые будут закуплены в ближайшее время.

Как минимум, необходимо освободить силы самообороны от действия Закона о запрете полетов малых беспилотных летательных аппаратов или дать им разрешение на полеты, а также создать систему, позволяющую военнослужащим активно использовать БПЛА. Если этого не сделать, то беспилотники на сумму один триллион иен, которые будут приобретены в течение следующих пяти лет, могут превратиться в мертвый груз.

Автор: Наоаки Хидани (Naoaki Hidani)