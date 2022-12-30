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ТАСС

Италия заявила о готовности выступить гарантом мирного договора по Украине

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Джорджа Мелони
Джорджа Мелони.
Источник изображения: fbm.ru

Однако, по словам премьера страны Джорджи Мелони, для начала урегулирования "необходимы сигналы с обеих сторон", которых "сегодня нет"

РИМ, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим поддержит любые усилия по достижению мира на Украине. В ходе пресс-конференции в четверг она сообщила, что намерена совершить поездку в Киев в феврале, до первой годовщины начала специальной военной операции.

"Необходимо работать [над мирным урегулированием] конкретно. Необходимы сигналы с обеих сторон. Сегодня нет значительных сигналов <...>, но я была рада во время разговора с [президентом Украины Владимиром] Зеленским услышать, что у него есть намерение предпринять инициативы в этом направлении. Италия готова выступить гарантом мирного процесса, поэтому я намерена побывать в Киеве до 24 февраля [2023 года]", - сказала Мелони.

Мелони считает, что для создания условий для мира необходимо продолжать оказывать поддержку Украине. "Работа по поддержке, нравится или не нравится, нужна, чтобы найти решение. Война не нравится никому", - добавила Мелони.

22 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что украинские власти прорабатывают детали предложений по мирному урегулированию конфликта, которые могут быть представлены в феврале следующего года. По их сведениям, "команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает детали плана", который, как сообщалось ранее, состоит из 10 пунктов. Ранее Зеленский, выступая после встречи с президентом США Джо Байденом перед членами обеих палат Конгресса США, заявил, что обсудил с американским лидером предложения Киева по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Байден поддержал идею украинской стороны о проведении глобального саммита мира для обсуждения этих предложений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу Киева по проведению "мирного саммита" на площадке ООН, заявил, что любой "мирный план" по Украине должен учитывать новые реалии - вхождение четырех регионов в состав России. 

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