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РИА Новости

Путин дал старт спуску на воду подлодки "Император Александр III"

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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подъёма флага на новых кораблях и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III". 29 декабря 2022
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии подъёма флага на новых кораблях и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III". 29 декабря 2022.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин принял участие в церемонии спуска на воду подлодки "Император Александр III"

МОСКВА, 29 декабря/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III" и подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав Военно-Морского Флота России, и спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III"", – говорится в сообщении.

В состав ВМФ России вошли атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град" и морской тральщик "Анатолий Шлемов".

"Мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции, словом, делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в мировом океане", – сказал Путин.

Президент отметил, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре подводные лодки по типу "Генералиссимуса Суворова".

На прошлой неделе радио Sputnik сообщило о принятии подлодки "Генералиссимус Суворов" в состав ВМФ России.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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