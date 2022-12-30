В МО Белоруссии сообщили, что украинская ракета упала у Иваново Брестской области

По данным агентства БелТА, рассматриваются две версии произошедшего

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Белоруссии, у города Иваново в Брестской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны республики.

"Иваново в Брестской области", - ответили в ведомстве на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее в четверг агентство БелТА сообщило, что в интервале с 10:00 до 11:00 на территории Белоруссии зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. Об инциденте был незамедлительно проинформирован президент республики Александр Лукашенко. По информации агентства, рассматриваются две версии произошедшего: прилет ракеты на территорию Белоруссии, аналогичный недавнему инциденту в Польше, и то, что ракета сбита системой ПВО республики.

15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши у границы с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Польский президент Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины.