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Известия.ru

Военный эксперт предположил обстоятельства падения ракеты ВСУ в Белоруссии

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Источник изображения: Фото: BELTA

Военный эксперт Шурыгин: в радиусе 80-70 км от места падения ракеты ВСУ в Белоруссии мог находиться украинский дивизион ПВО

Военный эксперт Владислав Шурыгин 29 декабря прокомментировал «Известиям» падение украинской ракеты С-300 в Брестской области.

Он предположил, что в радиусе 80–70 км от места падения части ракеты находились позиции украинского дивизиона ПВО.

«Они засекли цель, решили сбить ее, но ракета ушла в белый свет как в копеечку. Насколько я вижу на фото, упал разгонный блок, а сама ракета улетела еще дальше. Не удивлюсь, если где-то в поле позднее найдут воронку. Такая же история, как и с трактором, который был поражен в Польше украинскими ПВО», — сказал эксперт.

Шурыгин добавил, что во время сегодняшнего налета такой же блок прилетел в частной дом в Ивано-Франковске.

«Скорее всего, стреляет один и тот же полк — 540-й. В этом районе его дивизионы стоят», — заключил он.

Ранее в этот день в минобороны Белоруссии сообщили, что упавшую в Брестской области украинскую ракету С-300 сбила белорусская противоракетная оборона. Обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

По поручению белорусского лидера Александра Лукашенко, на место происшествия была оперативно отправлена группа военных и следователей.

15 ноября ракета попала в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев сразу обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны РФ опровергли спекуляции о причастности к произошедшему. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Позднее с тем, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины, согласились президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг.


24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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