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В Финляндии заговорили об отказе от демилитаризации Аландских островов

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Аландские острова, Финляндия
Аландские острова, Финляндия.
Источник изображения: © flickr.com / Andrea Ullius

Uusi Suomi: демилитаризованный статус Аландских островов назвали "исторической реликвией"

Депутат Матс Лёфстрем, представляющий в финском парламенте Аландские острова, не готов отказаться от демилитаризации этой островной провинции, пишет Uusi Suomi. Он сообщил изданию, что жители автономии не хотят даже начинать дискуссию по этому вопросу, и объяснил, почему.

Маркку Хууско (Markku Huusko)

Некоторые финские исследователи предлагают отказаться от демилитаризованного статуса Аландских островов.

Например, Чарли Салониус-Пастернак (Charly Salonius-Pasternak), старший научный сотрудник Института международных отношений Финляндии (UPI), еще весной заявил, что после вступления Финляндии в НАТО с Аландских островов нужно будет снять особый статус. По его мнению, у Финляндии появится "прекрасная возможность избавиться от этой исторической реликвии".

Депутат от Аландских островов Матс Лёфстрём (Mats Löfström) не готов отказаться от демилитаризации провинции, которую он представляет.

Свою точку зрения он обосновывает историей островной провинции: в 1921 году она стала автономией Финляндии по решению Лиги Наций и не была присоединена к Швеции. Тогда же было принято решение по двум другим ключевым вопросам: демилитаризованный статус островов, установленный после Крымской войны в 1856 году, было решено сохранить, а также провинция признавалась шведоязычной.

"Это была политика великой державы. Если из целого изъять один пункт, что произойдет со всем остальным? Мы не хотим начинать эту дискуссию", — заявил Лёфстём в интервью для материала "200 депутатов в беседе с изданием Uusi Suomi".

На прошлых парламентских выборах Матс Лёфстрём из аландского муниципалитета Экерё получил 85% голосов избирательного округа.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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