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ТАСС

На воду спустили атомный подводный крейсер "Император Александр III"

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Источник изображения: Олег Кулешов/ ТАСС, архив

Это седьмой ракетоносец семейства российских стратегических атомных подводных лодок "Борей-А"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер "Император Александр III" в четверг спущен на воду. Участие в церемонии принял в том числе президент РФ Владимир Путин.

"Император Александр III" - это седьмой ракетоносец семейства российских стратегических атомных подводных лодок "Борей-А". Такие корабли способны нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Начало ходовых испытаний подводного ракетоносца "Император Александр III" запланировано в июне следующего года. Предыдущий, шестой ракетоносец семейства ("Генералиссимус Суворов") во время сегодняшней церемонии был принят в состав Военно-морского флота.

В рамках действующей госпрограммы вооружения планируется построить и передать еще четыре подводных лодки проекта "Борей-А".

Подлодки "Борей" и "Борей-А" разработаны центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". По данным военного ведомства, "Бореи-А" отличаются от подлодок базового проекта меньшей шумностью, лучшими системами маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованной системой управления оружием. 

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Персоны
Путин Владимир
Проекты
955 Борей
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