В США рассказали, как НАТО ответит на российскую "атаку"

Аналитики RAND спрогнозировали, как НАТО ответит на удары России по инфраструктуре альянса

Украинский конфликт создал беспрецедентные обстоятельства, в которых Россия может нанести удар по инфраструктуре НАТО, считают аналитики RAND. Они рассматривают четыре сценария российской "атаки" и предлагают различные варианты ответа на нее.

Брайан Фредерик (Bryan Frederick), Сэмюэл Чарап (Samuel Charap), Карл Мюллер (Karl P. Mueller)

Беспрецедентные шаги, которые Соединенные Штаты с союзниками по Организации Североатлантического договора (НАТО) предпринимают для поддержки Украины и наказания России с момента начала ее специальной военной операции, вызывают опасения в контексте возможного российского возмездия альянсу. Хотя ответственные органы США и НАТО давно занимаются подготовкой к прямому столкновению с Россией, конфликт на Украине породил беспрецедентную совокупность обстоятельств, которые делают ограниченное нападение Москвы более вероятным.

В случае, если это произойдет, Министерству обороны США будет предложено подготовить варианты ответных действий и представить их на рассмотрение американскими политиками. Данный документ представляет собой основу для генерирования таких вариантов и выбора среди них наиболее целесообразного. Мы поставили себе задачу ответить на следующие вопросы: каковы принципы, которыми необходимо руководствоваться при принятии таких решений? Какая ответная мера с наибольшей долей вероятности способствует продвижению интересов США в условиях ограничения риска эскалации и от чего зависит ответ на этот вопрос?

В данном документе мы анализируем факторы, которые американским политикам следует принять к сведению в случае ограниченного нападения России — от единичного удара по изолированной военной цели до масштабного артобстрела нескольких гражданских и военных объектов — на территорию США или их европейских союзников, а также в космическом пространстве. В данном документе описываются характеристики потенциальной российской атаки, необходимые для приятия решения о реагировании, включая возможные мотивы Москвы, ответные цели США с союзниками и продвижение целей США в конфликте посредством различных ответных мер со стороны Вашингтона и НАТО.

Определение категорий потенциальной атаки и возможных мотивов России

Конкретные характеристики российского нападения (здесь и далее — Шаг 1) будут играть важную роль в определении наиболее целесообразного ответа США или НАТО (здесь и далее — Шаг 2). Характеристики Шага 1 создают различные стратегические и политические стимулы для Шага 2 и могут сигнализировать о различных намерениях России и ее готовности угрожать дальнейшей эскалацией. Согласно целям этого анализа, мы полагаем, что Шагом 1 станет военный удар по цели на территории европейского союзника США по НАТО, включая военные объекты США, а также военные активы США и Североатлантического альянса в космическом пространстве. Мы не рассматриваем нападение на саму территорию США, потому что оно предусматривает совершенно иной выбор. Мы также допускаем, что удар не будет предполагать применения химического, биологического или ядерного оружия — опять же, потому что это породит совершенно иную совокупность вариантов реагирования.

Вероятный Шаг 1 в текущем контексте варьируется в зависимости от по меньшей мере семи следующих факторов:

нападение на гражданское лицо или военную цель;

военные потери или ущерб, причиненный нападением;

жертвы среди гражданского населения или ущерб, причиненный нападением;

преднамеренность любых жертв (или отсутствие жертв);

количество пораженных целей;

значение того военного потенциала США или НАТО, на который нападение оказало негативное воздействие;

политическая символика цели/целей.

Хотя Шаг 1 может включать в себя любое сочетание этих факторов, потенциальные комбинации можно сформулировать по трем категориям интенсивности:

Демонстративное нападение . К этой категории относятся атаки, которые могут быть направлены на то, чтобы послать некий сигнал или заявить о решимости, не нанося при этом значительного физического ущерба и не оказывая влияния на военный потенциал НАТО. Подобное нападение приведет к минимальным жертвам среди военных и гражданских лиц, если таковые вообще будут. Это будет единичная атака с целью возложить на другую сторону ответственность за эскалацию или отступление. Например, Москва могла бы выпустить несколько крылатых ракет по пустому аэродрому, железнодорожному вокзалу или военному объекту на территории НАТО.

. К этой категории относятся атаки, которые могут быть направлены на то, чтобы послать некий сигнал или заявить о решимости, не нанося при этом значительного физического ущерба и не оказывая влияния на военный потенциал НАТО. Подобное нападение приведет к минимальным жертвам среди военных и гражданских лиц, если таковые вообще будут. Это будет единичная атака с целью возложить на другую сторону ответственность за эскалацию или отступление. Например, Москва могла бы выпустить несколько крылатых ракет по пустому аэродрому, железнодорожному вокзалу или военному объекту на территории НАТО. Целенаправленная атака. К этой категории относятся атаки, включающие удары по одной цели или небольшому количеству связанных целей. Такое нападение может привести к ограниченным жертвам и, вероятно, окажет воздействие — по крайней мере, временное — на определенные военные операции НАТО или процесс выделения помощи Украине. Это вполне может стать частью российских намерений. Однако выбранные объекты не будут ключевыми с точки зрения общего военного потенциала НАТО. Например, Россия могла бы нанести одновременные удары внутри границ альянса по нескольким целям, задействованным при оказании помощи Украине.

К этой категории относятся атаки, включающие удары по одной цели или небольшому количеству связанных целей. Такое нападение может привести к ограниченным жертвам и, вероятно, окажет воздействие — по крайней мере, временное — на определенные военные операции НАТО или процесс выделения помощи Украине. Это вполне может стать частью российских намерений. Однако выбранные объекты не будут ключевыми с точки зрения общего военного потенциала НАТО. Например, Россия могла бы нанести одновременные удары внутри границ альянса по нескольким целям, задействованным при оказании помощи Украине. Менее сдержанная атака. К этой категории относятся нападения на военные и гражданские объекты со значительным количеством жертв, причем как среди гражданского населения, так и среди военных, или нанесением значительного ущерба. Эти цели могут иметь особую важность с точки зрения военных операций и/или гражданской жизни. Такой Шаг 1 находится между ограниченным, какое предусматривает целенаправленная атака, и неограниченным нападением по ряду разнообразных целей. Например, Россия могла бы нанести удар по нескольким ключевым авиабазам НАТО и портовым сооружениям по всей Европе с тем, чтобы снизить возможности или потенциал усиления НАТО, либо и то, и другое.

Чем выше по этой шкале окажется российское нападение, тем, вероятно, сложнее США или НАТО будет структурировать ответ, который позволит избежать эскалации и полноценной войны. Более разрушительная и продолжительная российская атака, направленная против чувствительных в политическом и военном отношении целей, создаст предпосылки для содержательного силового ответа со стороны США или НАТО, как будет показано ниже. Также, с учетом обстоятельств продолжающегося российско-украинского конфликта, чем разрушительнее будет Шаг 1, тем отчаяннее Россия будет вести себя Украине. Поэтому США или НАТО придется искать баланс между целым рядом конкурирующих целей, включая предотвращение дальнейшей эскалации и недопущение поощрения российских усилий по принуждению.

В дополнение к военным факторам российского нападения, важно учитывать мотивы Шага 1. Атака может сопровождаться или не сопровождаться соответствующим недвусмысленным заявлением, либо оно может не отражать подлинные цели России. В нынешних обстоятельствах наиболее правдоподобными представляются три потенциальных мотивации Шага 1:

Принуждение к прекращению или ограничению поддержки Украины со стороны США и НАТО или наказания России . Усилия США и НАТО по предоставлению Украине военной и другой помощи при непосредственном наказании России экономическими и дипломатическими средствами, по-видимому, возымели значительное действие. Киев эффективно использует полученную помощь, а антироссийские санкции стали одной из наиболее последовательных кампаний экономического возмездия против крупной экономики за много лет. Таким образом, у России есть личная заинтересованность в том, чтобы заставить Соединенные Штаты с союзниками и партнерами прекратить или ограничить эти усилия, которые, по мнению Москвы, подрывают ее шансы победить, продолжить военные действия на Украине или обеспечить внутреннюю стабильность. Российские удары по целям, используемым при оказании помощи Украине, станут максимально прозрачным намеком на то, что Кремль руководствовался именно этими соображениями.

. Усилия США и НАТО по предоставлению Украине военной и другой помощи при непосредственном наказании России экономическими и дипломатическими средствами, по-видимому, возымели значительное действие. Киев эффективно использует полученную помощь, а антироссийские санкции стали одной из наиболее последовательных кампаний экономического возмездия против крупной экономики за много лет. Таким образом, у России есть личная заинтересованность в том, чтобы заставить Соединенные Штаты с союзниками и партнерами прекратить или ограничить эти усилия, которые, по мнению Москвы, подрывают ее шансы победить, продолжить военные действия на Украине или обеспечить внутреннюю стабильность. Российские удары по целям, используемым при оказании помощи Украине, станут максимально прозрачным намеком на то, что Кремль руководствовался именно этими соображениями. Принуждение Соединенных Штатов с союзниками оказать давление на Украину с целью урегулирования продолжающегося конфликта на выгодных для России условиях . Москва может атаковать объект НАТО и использовать угрозу эскалации, чтобы убедить США и их союзников в том, что риски продолжения военных действия слишком велики, и, следовательно, им следует заставить Украину пойти на урегулирование. То есть Россия будет стремиться использовать зависимость Украины от Запада и озабоченность последнего по поводу эскалации, чтобы побудить Соединенные Штаты с союзниками надавить на Киев и вынудить его поумерить военные амбиции или пойти на полное прекращение боевых действий. Исходя из этих устремлений, Россия скорее всего сделала бы акцент на масштабных санкциях или угрозе их применения против НАТО, к примеру, выбрав целью важные экономические активы или какие-то чувствительные элементы ее военного потенциала.

. Москва может атаковать объект НАТО и использовать угрозу эскалации, чтобы убедить США и их союзников в том, что риски продолжения военных действия слишком велики, и, следовательно, им следует заставить Украину пойти на урегулирование. То есть Россия будет стремиться использовать зависимость Украины от Запада и озабоченность последнего по поводу эскалации, чтобы побудить Соединенные Штаты с союзниками надавить на Киев и вынудить его поумерить военные амбиции или пойти на полное прекращение боевых действий. Исходя из этих устремлений, Россия скорее всего сделала бы акцент на масштабных санкциях или угрозе их применения против НАТО, к примеру, выбрав целью важные экономические активы или какие-то чувствительные элементы ее военного потенциала. Симметричный ответ на конкретные действия США или НАТО, которые приведут к украинскому контрнаступлению. Россия также может нацелиться на активы НАТО в ответ на ее участие в украинских атаках. Например, если Соединенные Штаты передадут Украине разведданные, позволяющие нанести удар по особо важной российской цели, Москва может счесть Вашингтон причастным к нападению и ответить ударом по предоставившей эти данные американской платформе (например, по военному спутнику США). В таком случае цель России заключалась бы в сдерживании аналогичных действий США или НАТО в будущем. Соответствующие атаки будут носить определенно устанавливаемый характер, поскольку скорее всего произойдут в ответ на конкретную помощь США или их союзников в ходе конкретного украинского наступления.

Определение потенциальных целей США в ответ на ограниченное российское нападение

Определяя реакцию на Шаг 1 в текущем контексте, американские политики, вероятно, будут иметь в виду пять ключевых целей. В частности, в ответ на более интенсивные российские атаки может возникнуть значительная напряженность между этими целями, и политикам, вероятно, придется принимать трудные решения относительно того, какие из них ставить в приоритет:

Сдерживать любые дальнейшие атаки России. Основной целью Шага 2 будет, вероятно, гарантировать, что Москва не нападет на НАТО в будущем — ни во время, ни после вызванного Шагом 1 кризиса.

Основной целью Шага 2 будет, вероятно, гарантировать, что Москва не нападет на НАТО в будущем — ни во время, ни после вызванного Шагом 1 кризиса. Избегать дальнейшей эскалации. Связанная с этим цель Шага 2 состоит в том, чтобы избежать перерастания конфликта в более масштабный или тотальный из-за кризиса, вызванного Шагом 1. Как отмечалось выше, Соединенные Штаты с союзниками будут стремиться отреагировать таким образом, чтобы не допустить Шага 3 [потенциальная ответная реакция России на действия США/НАТО],сдерживая любое дальнейшее нападение. Однако, если это окажется невозможным, Соединенные Штаты по-прежнему будут максимально заинтересованы в ограничении тяжести последствий любого потенциального Шага 3. На сегодняшний день политика США придерживается четкого императива избегать войны НАТО с Россией. Ограниченное нападение России на НАТО эту цель не отменяет. Последствия эскалации до полномасштабного конфликта с потенциальным применением ядерного оружия могут обернуться катастрофой. Таким образом, политики США, скорее всего, используют Шаг 2 в качестве гарантии того, что любой Шаг 3 не приведет к дальнейшей эскалации в направлении всеобщего конфликта. Для достижения этой цели особенно важно понимание мотива, лежащего в основе российского Шага 1.

Связанная с этим цель Шага 2 состоит в том, чтобы избежать перерастания конфликта в более масштабный или тотальный из-за кризиса, вызванного Шагом 1. Как отмечалось выше, Соединенные Штаты с союзниками будут стремиться отреагировать таким образом, чтобы не допустить Шага 3 [потенциальная ответная реакция России на действия США/НАТО],сдерживая любое дальнейшее нападение. Однако, если это окажется невозможным, Соединенные Штаты по-прежнему будут максимально заинтересованы в ограничении тяжести последствий любого потенциального Шага 3. На сегодняшний день политика США придерживается четкого императива избегать войны НАТО с Россией. Ограниченное нападение России на НАТО эту цель не отменяет. Последствия эскалации до полномасштабного конфликта с потенциальным применением ядерного оружия могут обернуться катастрофой. Таким образом, политики США, скорее всего, используют Шаг 2 в качестве гарантии того, что любой Шаг 3 не приведет к дальнейшей эскалации в направлении всеобщего конфликта. Для достижения этой цели особенно важно понимание мотива, лежащего в основе российского Шага 1. Подрывать способность России к совершению новых нападений. В частности, если Шаг 1 негативно повлиял на потенциал США или НАТО, Шаг 2 может быть направлен на уменьшение угрозы дальнейших подобных атак путем принятия ответных мер против того подразделения или контингента, который осуществил Шаг 1.

В частности, если Шаг 1 негативно повлиял на потенциал США или НАТО, Шаг 2 может быть направлен на уменьшение угрозы дальнейших подобных атак путем принятия ответных мер против того подразделения или контингента, который осуществил Шаг 1. Поддерживать доверие к гарантиям безопасности США. В нынешних условиях ограниченное российское нападение на объект НАТО затронет, вероятно, не только Соединенные Штаты, но и одного из их союзников, перед которым они несут четко изложенные обязательства в области безопасности в соответствии со статьей 5 Устава НАТО. Жизненно важным национальным интересом США является то, чтобы среди противников такие обязательства продолжали считаться заслуживающими доверия, поскольку они лежат в основе американских альянсов по всему миру. Таким образом, Соединенные Штаты обладают сильным стимулом для исключения убежденности России и других противников в том, что они смогут избежать существенных издержек или наказания со стороны Соединенных Штатов, если нападут на кого-то из их союзников.

В нынешних условиях ограниченное российское нападение на объект НАТО затронет, вероятно, не только Соединенные Штаты, но и одного из их союзников, перед которым они несут четко изложенные обязательства в области безопасности в соответствии со статьей 5 Устава НАТО. Жизненно важным национальным интересом США является то, чтобы среди противников такие обязательства продолжали считаться заслуживающими доверия, поскольку они лежат в основе американских альянсов по всему миру. Таким образом, Соединенные Штаты обладают сильным стимулом для исключения убежденности России и других противников в том, что они смогут избежать существенных издержек или наказания со стороны Соединенных Штатов, если нападут на кого-то из их союзников. Поддерживать сплоченность Североатлантического альянса. НАТО принимает важные решения на основе консенсуса. Поэтому поддержание сплоченности между ее государствами-членами — особенно по ключевым задачам, таким как противодействие России — носит исключительно важный характер. Если альянс не ответит на нападение России на одну из стран-членов в той мере, которую сочтут достаточной для предотвращения подобных инцидентов в будущем, готовность союзников продолжать придерживаться принципа коллективной безопасности окажется под угрозой, а это, в свою очередь, чревато дестабилизирующими последствиями. В то же время некоторые члены альянса могут выступить против ответных мер, которые сочтут чересчур агрессивными или направленными на обострение, что затрудняет определение соответствующего Шага 2.

Определение вариантов для Шага 2

Обозначая возможные варианты для Шага 2, мы рассматриваем как силовые, так и несиловые меры, к которым могут прибегнуть политики. Силовую составляющую Шага 2 мы классифицировали пропорционально Шагу 1. Если Шаг 2 ее предусматривает, его можно сформулировать так, чтобы он был менее, более или прямо пропорционален Шагу 1.

Несиловые компоненты Шага 2 могут включать различные принудительные меры и дипломатические обязательства. Принудительные несиловые шаги могут включать, например, кибератаки (против военных объектов или гражданской инфраструктуры), экономические санкции или предоставление Украине дополнительного оружия. Дипломатические обязательства будут направлены на переговоры по соответствующим вопросам. В принципе, можно также рассмотреть односторонние шаги по устранению озабоченностей России (например, обещание сократить предоставление помощи Украине). Конечно, принудительные шаги и дипломатия вполне могут сосуществовать в рамках одного и того же Шага 2.

Далее мы анализируем то, как различия между этими двумя аспектами Шага 2 — пропорциональностью возможного силового ответа и характером несиловых мер — могут привести к компромиссам в достижении различных целей США. Для этого мы разработали четыре гипотетических сценария Шага 1, которые охватывают различные комбинации трех возможных мотивов нападения со стороны России и трех категорий его интенсивности, описанных выше. Далее мы продемонстрируем, как различающиеся по этим показателям Шаги 2 могут привести к разным результатам.

Сценарий А

Ночной удар несколькими крылатыми ракетами поражает военный склад недалеко от аэропорта на востоке Польши, который является ключевым узлом транзита и хранения для поставок оружия на Украину. В результате атаки часть боевой техники уничтожена, но жертв нет, а сам аэродром быстро восстанавливает функционирование. Россия публично заявляет, что действует, исходя из соображений самообороны, чтобы противостоять украинской "агрессии", которая подпитывается поставками оружия союзниками по НАТО. Россия заявляет, что не намерена наносить дальнейшие удары по НАТО, если альянс прекратит поставки вооружений на Украину. Это нападение с точки зрения его интенсивности можно квалифицировать как демонстративное.

Ключевые соображения:

• Преднамеренно ограниченный Шаг 1 России предоставляет уникальный набор возможностей. С одной стороны, Москва перешагивает критический порог и напрямую нападает на союзника США по договору — беспрецедентный шаг, требующий решительного ответа для поддержания доверия к Соединенным Штатам со стороны союзников. С другой стороны, ограниченный характер атаки оставляет открытой возможность столь же сдержанного или даже полностью несилового ответа, который мог бы одновременно преследовать другие цели США.

• Если НАТО не поддастся принуждению прекратить поддержку Украины, мотивы, которые Россия имела для совершения такой атаки, останутся в силе. Поэтому, если американские политики захотят избежать дальнейших подобных ударов, вероятно, потребуется предпринять другие шаги, чтобы изменить российские расчеты.

• Более чем пропорциональный силовой ответ может сигнализировать о решимости США и НАТО и ограничить стимулы России к дальнейшей эскалации, учитывая преимущество альянса в обычных вооружениях.

• Кроме того, более интенсивные силовые ответные действия США или НАТО могли бы открыть политическое пространство внутри альянса для дипломатического взаимодействия с Россией, если США и НАТО захотят этого.

• Сам по себе пропорциональный силовой ответ — даже по территории России — вероятно, будет менее опасным с точки зрения эскалации конфликта, чем крайне принудительные невоенные меры, такие, например, как разрушительные кибератаки, учитывая гораздо более ограниченные эффекты от пропорционального силового ответа.

• Соответственно, правительство США может быть более уверено в своей оценке как физических, так и политических последствий ответного удара крылатыми ракетами, которые могут быть менее критическими, чем массированная кибератака или крайние экономические санкции – их последствия могут быть более непредсказуемыми как для России, так и для других государств.

• Однако, если Соединенные Штаты предпочтут реагировать полностью несиловыми методами — то ли из-за того, что захотят избежать риска эскалации конфликта своим атаками по территории России, то ли по другим причинам, — эти невоенные ответные шаги, вероятно, должны быть очень значительными по масштабу или эффекту, чтобы поддержать сплоченность альянса. Союзники — и особенно тот союзник, чья территория подверглась удару, — которые предпочитают отвечать военной силой, скорее всего, потребуют более мощного сигнала о решимости.

• В то же время, наши действия, полностью ограниченные только принуждением, могут быть истолкованы в Москве как демонстрация отсутствия у нас решимости реагировать военными методами, что может стимулировать Россию к эскалации конфликта.

Сценарий Б

Американский разведывательный спутник уничтожен российской противоспутниковой системой прямого наведения с земли. Уничтожение спутника имеет ограниченные немедленные последствия для операций США, потому что другие спутники быстро переключаются для компенсации потери. Однако в результате атаки на низкой околоземной орбите образуются тысячи обломков, что может привести к повреждению других американских и неамериканских аппаратов. Москва заявляет, что она предприняла этот шаг в качестве прямого возмездия за предоставление Украине оперативных данных для использования в нацеливании на российские силы и что, если эта помощь будет продолжаться, она предпримет дополнительные шаги для пресечения этой практики. Это нападение по шкале интенсивности можно было бы квалифицировать как целенаправленное, поскольку оно все-таки повлияет на наши военные операции и нанесет Соединенным Штатам значительный материальный ущерб.

Ключевые соображения:

• Реагирование путем проведения аналогичной военной атаки против российского спутника проблематично из-за возможности образования дополнительного орбитального мусора, который может начать влиять на пригодность низкой околоземной орбиты как для коммерческого, так и для разведывательного использования.

• Относительная асимметрия зависимости США и России от космоса создает дополнительные проблемы для любого симметричного ответа Соединенных Штатов. Реакция США с использованием военных средств для вывода из строя одного российского спутника вполне может рассматриваться Москвой как приемлемая цена и не удержать её от будущих атак на американские объекты космического базирования. Действительно, Россия может полагать, что обмен спутниками по принципу "око за око" с Соединенными Штатами будет работать в ее пользу как с точки зрения военных результатов, так и с точки зрения получения дополнительных рычагов принуждения. Поэтому Вашингтону, возможно, придется сосредоточить свой ответ на других областях, чтобы удержать Россию от продолжения таких атак.

• Соединенные Штаты в этом случае могли бы среагировать военным ударом по российским наземным целям, несмотря на потенциальную угрозу эскалации, чтобы подчеркнуть для Москвы цену, которую США готовы заплатить в ответ на дальнейшие атаки на их космические объекты. Однако, несмотря на то, что такая российская атака перешагнет чрезвычайно важный порог эскалации, она, скорее всего, не приведет к жертвам или наземному ущербу, что потенциально усложняет определение рамок пропорционального ответа на нее, если аналогичный удар по российскому спутнику исключен. Например, силовые удары по российским платформам, осуществившим этот шаг, скорее всего, приведут к жертвам и будут представлять собой атаку на цели на территории России. Следовательно, такие шаги могут быть восприняты Москвой как эскалация. Ответные атаки против других, менее прямо связанных с космическим ударом российских наземных целей, будут сопряжены с аналогичными или более серьезными проблемами в отношении рисков эскалации и соображений о соразмерности.

• Российский удар по спутнику, вероятно, вызовет широкое осуждение — возможно, даже со стороны государств, которые ранее избегали осуждать действия России на Украине, — учитывая риски для космической деятельности всех стран, которые представляет собой нападение и любая дальнейшая эскалация в космосе. Соединенные Штаты могут увидеть, что попытки использовать это осуждение для усиления экономического и дипломатического давления на Кремль с целью прекращения конфликта на Украине окажутся более эффективными, чем в прошлом. Поэтому можно представить, что невоенная принудительная реакция, такая как гораздо более широкие санкции, может оказать существенное влияние на Россию.

• Российская атака поражает американскую цель, а не цель, принадлежащую союзнику США. Характер реакции Вашингтона будет тщательно исследован на предмет подтверждения решимости и авторитета Соединенных Штатов, но, в отличие от других рассматриваемых здесь сценариев, он не повлияет напрямую на восприятие приверженности США статье 5 и союзническим обязательствам в более широком смысле. Хотя Соединенные Штаты могли бы сами применить статью 5 в ответ на нападение, к этому решению, как и к другим аспектам Шага 2, Вашингтон, вероятно, мог бы подойти с большей долей автономии от НАТО по сравнению с другими сценариями, которые мы излагаем.

• Поскольку такая атака на космический объект США будет осуществляться в отместку за то, что, по словам России, являлось действиями самих США, озабоченность по поводу сплоченности альянса также, вероятно, будет здесь более ограниченной, за исключением случаев, когда ответ Соединенных Штатов может вызвать обеспокоенность или разногласия среди союзников.

Сценарий В

Россия наносит скоординированные дневные ракетные удары по трем авиабазам в Польше и Румынии, которые задействованы в поставках оружия на Украину. Большинство этих атак достигают целей, что приводит к гибели десятков военнослужащих и некоторому ущербу для функционирования баз, хотя работа в основном восстанавливается в течение 48 часов. Однако некоторые ракеты падают мимо целей, что приводит к десяткам жертв среди гражданского населения в близлежащих районах. Россия публикует заявление, в котором называет атаку необходимым ответом на причастность НАТО к украинским ударам на территорию России. В нем содержится призыв к прекращению поддержки Украины со стороны НАТО и многозначительно отмечается, что подобные удары возможны и в будущем, если эта поддержка не прекратится. Этот Шаг 1 по шкале интенсивности можно квалифицировать как целенаправленную атаку.

Ключевые соображения:

• Масштабы атак и вызванные ими потери, скорее всего, потребуют военного ответа со стороны США или НАТО. Несиловые действия также могут быть частью ответных мер, но, скорее всего, самих по себе их будет недостаточно, чтобы развеять опасения по поводу надежности статьи 5 или сплоченности альянса.

• Явно недостаточный по пропорциональности силовой ответ будет представлять аналогичные, хотя и меньшие риски для доверия к США со стороны союзников. Хотя американские политики все же могут использовать и этот вариант, если они считают, что Россия, с большой вероятностью, ошибочно воспримет более масштабный ответ возможную прелюдию к всеобщей войне

• Несиловые варианты, которые сопровождают военные ответные действия США или НАТО, могут выступать в качестве "буфера риска", модулируя общую предполагаемую интенсивность ответной реакции. Например, менее масштабный силовой удар может сопровождаться более интенсивными принудительными невоенными действиями, если Соединенные Штаты хотят ограничить риски эскалации, но при этом заставить Россию нести издержки для сдерживания дальнейших российских атак. В качестве альтернативы, более масштабный военный удар может сопровождаться меньшим количеством принудительных несиловых мер или даже дипломатическим взаимодействием по вопросам, связанным с Украиной. Соединенные Штаты могут быть заинтересованы в том, чтобы провести различие между измерениями конфликта, связанными с Россией и НАТО, и измерениями, связанными с Украиной, и установить диалог с Россией по последнему вопросу, одновременно резко отвечая на нападение на альянс. Это может помочь США в достижении своих целей.

• Тем не менее, российские атаки, приводящие к жертвам среди военных и гражданского населения стран НАТО, скорее всего, ограничат возможности для дипломатических инициатив. Политическое давление со стороны пострадавших стран может привести к более сильным ответным мерам и потребовать достижения консенсуса по вариантам сохранения сплоченности альянса.

• Однако ответные действия США или НАТО не должны создавать у Москвы впечатления, что любые силовые или несиловые действия США или НАТО могут стать прелюдией к более масштабной военной кампании против России. С этой целью Соединенным Штатам следует избегать нацеливания на центры управления и контроля, базы бомбардировщиков или радары раннего предупреждения.

Сценарий Г

Россия наносит ракетные удары по шести ключевым воздушным и морским портам по всей Европе, которые используют вооруженные силы США, включая авиабазу Рамштайн и порт Роттердам. Хотя военные последствия ударов ограничены, и большинство пострадавших районов могут возобновить работу по крайней мере в ограниченном режиме в течение нескольких часов, есть около 200 жертв среди военных и гражданских лиц, некоторые из которых, по-видимому, связаны с ошибками в наведении российских ракет. Москва заявляет, что атаки были предприняты в ответ на непрекращающиеся удары по тому, что она называет своей собственной территорией, включая регионы в пределах границ Украины 1991 года, с использованием оружия и информации о целях, которые были предоставлены силами НАТО. Россия оставляет за собой право использовать все средства военной мощи для защиты своего суверенитета. Этот Шаг 1 по нашей шкале можно было бы квалифицировать как сдержанную атаку.

Ключевые соображения:

• Диапазон вероятных Шагов 2 в ответ на этот Шаг 1 будет более ограниченным, учитывая совокупность проблем сплоченности альянса, внутриполитического давления и рисков эскалации.

• В идеале, Шаг 2 заставил бы Москву, обдумывая Шаг 3, поверить в то, что ее вынуждают выбирать между поражением в войне с НАТО (путем дальнейшей эскалации) и поражением в конфликте с Украиной (из-за отказа от своих усилий по принуждению к прекращению поддержки, которую альянс представляет Украины). Другими словами, лучше всего поднять приемлемую цену Шага 3 (то есть реакцию США или НАТО, которую он может вызвать) выше, чем цену проигрыша России Украине. Создание такого выбора для Москвы, вероятно, потребует как надежного силового Шага 2, так и готовности США и НАТО принять определенный уровень рисков эскалации.

• Трудно представить себе дипломатические меры, которые позволили бы снять обеспокоенность России и были бы осуществимы и желательны в данных обстоятельствах.

• Проблемы надежности статьи 5 будут становиться все более важными по сравнению с другими целями США. Что нужно для сохранения этого доверия с точки зрения пропорциональности? Требуются ли удары по территории России? Или нужен аналогичный уровень какого-то другого ущерба? Или подойдут оба варианта? Американским политикам необходимо будет оценить не только то, как Россия, вероятно, воспримет достоверность Шага 2, но также и точку зрения Китая и других наших потенциальных противников в будущем.

• Политическая реакция среди теперь уже более широкого круга непосредственно затронутых союзников по НАТО также будет определять варианты реагирования США и НАТО. Даже отдельные государства, ставшие объектами этих атак, могут требовать от альянса разных типов реагирования. Согласование этих требований в единую позицию, вероятно, будет серьезной проблемой.

• Присутствие российских сил за пределами России предлагает альтернативный вариант ответа. Нанесение ударов по российским войскам на Украине — даже по территориям, которые Москва называет своими — могло бы уменьшить эскалацию, снижая угрозу нанесения удара по чувствительным военным объектам на территории России и сигнализируя о желании продолжать боевые действия в пределах Украины. Несмотря на то, что российское правительство, скорее всего, официально осудит удары как нападения на его территорию, заявление США о том, что удары были преднамеренно нацелены на силы за пределами страны, будет сигналом к ее сдержанности. Политические последствия для Москвы также будут более ограниченными, поскольку оккупированные районы уже несколько месяцев подвергаются нападениям со стороны Украины. Однако такой подход может также сигнализировать о неготовности США или НАТО рисковать прямым нападением на российскую территорию, что может подорвать доверие к статье 5 в умах некоторых противников или союзников США.

• Уровень эскалации, который Россия продемонстрирует в этих атаках, значительно усилит напряженность между желанием США избежать дальнейшего обострения и необходимостью продолжать союзническую поддержку Украины. Будут ли политики США и НАТО и впредь принимать на себя риски дальнейшей эскалации, отказываясь анализировать заявленные Россией мотивы нападения? Или они рассмотрят поиск компромиссов? Либо, продолжая поддерживать Украину, предпримут менее жесткие силовые действия, либо, наоборот, будут комбинировать их с более сильными ответными действиями и сокращением поддержки Украины со стороны США или НАТО?

• В отличие от кубинского ракетного кризиса, когда вывод американских ракет "Юпитер" из Турции десятилетиями держался в секрете, любые уступки Москве в политике США в отношении Украины, скорее всего, будут весьма заметны. Таким образом, в дополнение к опасениям, касающимся статьи 5, изменение политики США в отношении Украины в рамках ответных мер, вероятно, вызовет у американских политиков более широкие опасения по поводу утраты доверия союзников.

• Заметная роль ядерного оружия в действующей российской военной доктрине подчеркивает важность недопущения потенциальных российских ядерных "растяжек", подстерегающих даже пропорциональные ответные действия США или НАТО, которые неизбежно повлекут за собой атаки по важным в военном отношении целям. Поэтому удары по средствам, задействованным в управлении войсками, должны подвергаться самому тщательному обдумыванию.

• Как и в Сценарии В, ответные действия США или НАТО не должны создавать у Москвы впечатление, что любые их силовые или несиловые действия являются прелюдией к более масштабной военной кампании против России. С этой целью Соединенным Штатам следует рассмотреть возможность избегать нацеливания на узлы управления и контроля или радары раннего предупреждения. Но пройти по этой тонкой линии в Сценарии Г будет еще труднее, учитывая больший масштаб и больший военный эффект от этого Шага 1.

Выводы

Многие из выводов, которые мы сформулировали для реакции США или НАТО, были рассчитаны на обстоятельства конкретных сценариев российских атак, которые мы оценивали, подчеркивая условный характер такого анализа. Тем не менее, мы сделали и несколько выводов, которые могут иметь более широкое применение в военном планировании США:

• Интенсивность Шага 1 определяет диапазон вариантов, доступных для политиков США. Более интенсивные российские атаки оставляют Соединенным Штатам меньше возможностей для достижения своих целей. Демонстративный Шаг 1 дает гораздо больше свободы маневра для выбора Шага 2, который поможет США достичь своих целей.

• Если мотивация нападения России заключается в принуждении к изменению политики США или НАТО в отношении Украины, то решение о том, вносить какие-либо изменения в эту политику или нет, должно быть уравновешено другими элементами Шага 2. Любой Шаг 1, направленный на принуждение, является преднамеренным повышением ставок, по сути попыткой поставить НАТО перед выбором между войной с Россией и продолжением своей политики в отношении Украины. Идеальным Шагом 2 было бы избежать открытой войны с Россией, продолжая при этом нашу прежнюю политику. Но это может оказаться сложной задачей, учитывая связанные с этим риски эскалации.

• Если американские политики решат не менять политику в отношении Украины, тогда другие аспекты Шага 2 должны показать России решимость США, чтобы она не считала, что ей удастся изменить политику Америки на более высоком уровне эскалации.

• Если, с другой стороны, американские политики решат изменить политику в отношении Украины в контексте нападения России, то, вероятно, будет необходимо уравновесить любые такие уступки, возложив издержки на Россию, чтобы в Москве и Пекине не сложилось впечатления, что будущие насильственные попытки принуждения Соединенных Штатов могут быть в целом им выгодны. Разработка Шага 2, который уравновешивает эти опасения, будет серьезной проблемой.

• Российские удары по объектам на Украине продемонстрировали, что они не всегда точны. Если эти проблемы у России сохранятся, может быть трудно сделать вывод о её намерениях и мотивах на основании расположения тех объектов, по которым были нанесены удары. Это могут быть ошибочные попадания.

• Эффективное определение пропорциональности Шага 2 будет сложной задачей. В России или Украине может отсутствовать четкий аналог целей, подвергшихся нападению в Шаге 1, международное право в отношении вооруженных конфликтов может запрещать подобные атаки, или Россия и НАТО могут иметь разные точки зрения относительно параметров пропорциональности (например, масштаб ущерба, тип цели или местонахождение цели). Четкие заявления о намерениях сделать Шаг 2 с соответствующей пропорциональностью могут быть полезными, но в конечном итоге Москва будет придерживаться собственного понимания соразмерности при принятии ею решения о возможных Шагах 3.

• Эти оценки сконцентрированы на применении сторонами в своих атаках и ответных действиях обычных вооружений. Тем не менее, возможность применения ядерного оружия в Шаге 3 и далее, вероятно, будет иметь решающее значение при реагировании на любую эскалацию со стороны России в отношении НАТО, особенно учитывая роль ядерного оружия в российской доктрине и тот уровень отчаянной решимости, которая, вероятно, будет ощущаться в Москве для того, чтобы она первой предприняла нападение на НАТО. Возможность применения ядерного оружия добавляет веса цели США избежать дальнейшей эскалации. Эта цель может казаться все более важной после ограниченного российского удара с применением обычных вооружений.