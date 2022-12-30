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ТАСС

Путин заявил, что новейшие атомные ракетоносцы РФ не имеют аналогов в мире

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Источник изображения: Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ отметил вклад в создание атомного подводного флота страны предприятий Объединенной судостроительной корпорации

НОВО-ОГАРЕВО, 29 декабря. /ТАСС/. Новейшие российские атомные подводные крейсеры по многим характеристикам не имеют аналогов в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на церемонии ввода новых кораблей в состав Военно-морского флота РФ.

Он отметил вклад в создание атомного подводного флота страны предприятий Объединенной судостроительной корпорации - конструкторского бюро "Рубин" и завода "Севмаш".

"Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются, строятся, по многим характеристикам не имеют аналогов в мире", - сказал глава государства, подчеркнув, что новые корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, они оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами.

Путин поздравил военных моряков России с тем, что атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" и корабли "Град" и "Анатолий Шлемов" принимаются в состав Военно-морского флота России и начинают ратную службу, а атомный подводный крейсер "Император Александр III" спускается на воду. "Хочу поздравить всех военных моряков и корабелов России с этим знаменательным, этапным для флота событием", - сказал он.

Президент также выразил благодарность коллективам "Севмаша", Зеленодольского и Средне-Невского судостроительных заводов за их добросовестный труд и своевременное и качественное выполнение заданий. "Конструкторы, инженеры, рабочие этих предприятий вновь на деле доказали свой высокий профессионализм", - констатировал глава государства. 

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