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РИА Новости

Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок

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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Кулешов

Путин: строительство четырех атомных подлодок обеспечит безопасность России на годы вперед

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В ближайшее время в России построят еще четыре атомные подводные лодки, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии принятия в состав ВМФ новых кораблей и спуска на воду атомной подлодки "Император Александр III".

"Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки. Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед", — сказал он.

Строящиеся и проектируемые атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, а новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами, добавил Путин.

"Так, на вооружении "Генералиссимуса Суворова" стоят баллистические ракеты "Булава", которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил", — сказал он.

Еще один проект нового поколения — это малый ракетный корабль "Град". По словам главы государства, корабли этого класса показали высокую эффективность при решении боевых задач в Сирии и во время специальной военной операции на Украине.

Президент подчеркнул, что Россия будет повышать темпы и объемы строительства военных кораблей, оснащать их самыми современными вооружениями, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе и в ходе спецоперации.

"Словом, делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане", — заключил Путин.

Сегодня судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передают флоту атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град" и морской тральщик "Анатолий Шлемов".

"Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III" — шестой и седьмой ракетоносцы семейства "Борей-А". Они способны нести по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". "Генералиссимус Суворов" успешно завершил государственные испытания и поступил в состав Тихоокеанского флота. Ходовые испытания "Императора Александра III" запланированы на июнь будущего года.

Малый ракетный корабль "Град" — десятый в серии из 12 кораблей проекта "Буян-М". Он усилит соединение ракетных кораблей Балтийского флота. "Анатолий Шлемов" относится к новому поколению кораблей противоминной обороны, это седьмой тральщик проекта 12700.

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