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Деловая газета "Взгляд"

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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Источник изображения: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.

"Можно с уверенностью говорить, что все действующие национальные проекты доказали свою востребованность. Кроме того, в прошедшем году стало очевидно, что они способны подстраиваться под возникающие вызовы и быть крайне гибкими", – рассказал политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

"По моему мнению, наиболее значимыми в новых реалиях стали проекты, связанные со строительством и инфраструктурой. Эта сфера дает экономический рост даже на фоне санкций. Особый интерес сфера строительства представляет для новых регионов России", – отметил парламентарий.

"Кроме того, в нашей стране важным направлением остается сельское хозяйство. Поэтому та поддержка, которая оказывается перечисленным отраслям, помогает экономике нашей страны эффективно противостоять санкционному давлению, увеличивая производительность труда", – указал собеседник.

По мнению депутата, крайне важно то, что реализация нацпроектов незамедлительно началась и на новых территориях – в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Так, к примеру, в рамках национального проекта "Здравоохранение" президентом России поручено провести массовую диспансеризацию детей.

Также в рамках нацпроектах уделено внимание молодежной политике. "Меры поддержки и законодательная база в сфере молодежной политики регулярно совершенствуются, особенно это касается поддержки молодежной занятости, предпринимательства, науки и многого другого", – сказал Матвейчев.

"Молодежь, конечно, всегда будет озвучивать свои проблемы, тем самым создавая поле для совершенствования этой сферы. Но это хорошо. Государство должно уделять больше внимания тому, чтобы молодежь встраивалась в жизнь страны и не стремилась эмигрировать", – полагает политолог.

Резюмируя оценку реализации нацпроектов в целом, депутат подчеркнул их максимальную эффективность. "О такой оценке свидетельствуют и данные социологических исследований, и решения властей продлевать проекты дальше. Если бы они не были востребованы у жителей страны или не справлялись с решением задач государства, то их реализация уже бы прекратилась", – отмечает он.

"Очевидно, что национальные проекты позволяют сконцентрировать усилия государства на конкретных проблемах и оперативно подстраиваются под возникающие вызовы", – заключил парламентарий.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин провел заседание госсовета по стратегическому планированию и национальным проектам. Глава государства назвал опережающее развитие инфраструктуры в России ключевым условием для наращивания деловой, инвестиционной активности, создания рабочих мест.

Российский лидер в своем выступлении также указал на необходимость ускорения подготовки и корректировки планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, оборонно-промышленного комплекса и параметров гособоронзаказа. Кроме того, Путин акцентировал внимание на недопустимости формального подхода в этих вопросах.

Президент призвал профильные ведомства ускорить работу по созданию цифрового профиля здоровья гражданина, а также работу по созданию 25 новых университетских кампусов мирового уровня.

Кроме того, правительству поручено нарастить ресурс инфраструктурных бюджетных кредитов, направить дополнительные 250 миллиардов на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, на программы модернизации ЖКХ.

В 2022 году в рамках реализации национальных проектов было построено, реконструировано и открыто большое количество социально значимых объектов. Так, стартовала разработка мастер-планов 25 городов Дальнего Востока и начата реализация масштабной программы "1000 дворов". Запущена образовательная программа "Приоритет 2030. Дальний Восток.

По программе "Единая субсидия" в Якутии открыт крупный кардиологический центр, а в Бурятии открылся Центр ядерной медицины. В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня. На Ямале завершился масштабный проект по строительству 22 детских садов. А в Забайкальском крае сдан в эксплуатацию первый в мире специализированный сухопутный зерновой терминал полного цикла.

Открыто движение по трансграничному автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ и по трансграничному железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян. В Югре началось строительство второго моста через реку Обь. На Среднем Урале запущено сквозное движение по Екатеринбургской кольцевой дороге (ЕКАД), а в Челябинской области открылся реконструированный участок трассы М-5.

В рамках реализации нацпроектов утверждена программа развития Северного морского пути и стартовали первые субсидируемые каботажные рейсы по СМП атомного контейнеровоза "Севморпуть". В Тверской области строят новый речной порт, который станет частью крупного транспортно-пересадочного узла Центральной России.

На Кубани открыли крупнейший в Европе баскетбольный тренировочный центр для молодежи, а в Карачаево-Черкесии открылся самый большой в стране Центр молодежного инновационного творчества.


Олег Исайченко

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