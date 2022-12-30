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ТАСС

Парламентская группа создаст единый для регионов перечень мер поддержки участников СВО

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СВО на Украине
СВО на Украине.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Сейчас, как отметила, замруководителя группы, замсекретаря генсовета партии "Единой России" Анна Кузнецова, участники спецоперации получают разные форматы поддержки и социальных гарантий

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Парламентская координационная группа по вопросам специальной военной операции разработает единый для всех регионов перечень мер поддержки военнослужащих и членов их семей. Об этом в четверг сообщила замруководителя группы, замсекретаря генсовета партии "Единой России" Анна Кузнецова.

"Рабочая группа по вопросам СВО займется разработкой базового перечня мер поддержки для военнослужащих. Он обеспечит одинаковые социальные гарантии для участников СВО и членов их семей, независимо от региона проживания", - приводит слова Кузнецовой пресс-служба партии.

По ее словам, участники спецоперации получают разные форматы поддержки и социальных гарантий. "Такого быть не должно", - подчеркнула она.

Кроме того, добавила Кузнецова, группа займется вопросом обеспечения военнослужащих, находящихся на лечении в военных госпиталях. "Ситуация в госпиталях, которые находятся на новых территориях, отличается от других регионов России. На новых территориях нужно абсолютно все - от постельного белья до оборудования", - уточнила она.

Также Кузнецова обратила внимание на проблемы, с которыми сегодня сталкиваются матери и жены, ухаживающие за своими родственниками-военнослужащими. "Очень важно обеспечить и их социальные гарантии", - подчеркнула депутат.

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО, и членов их семей создана по распоряжению президента России Владимира Путина. В ее состав вошли представители обеих палат парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет группу первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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