Войти
Известия.ru

Путин рассказал об уникальности новых российских атомных ракетоносцев

400
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Елена Верещака

Российские атомные ракетоносцы не имеют аналогов во всем мире по ряду параметров. Об этом 29 декабря рассказал президент России Владимир Путин в ходе церемонии ввода новых кораблей в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ.


«Особо отмечу вклад в создание атомного подводного флота предприятий Объединённой судостроительной корпорации – конструкторского бюро «Рубин» и завода «Севмаш». Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются, строятся по многим характеристикам не имеют аналогов в мире», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что Россия намерена повышать темпы и объемы строительства кораблей разнообразных классов.

«Мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции», — рассказал глава государства, добавив, что РФ приложит все усилия для обеспечения безопасности и защиты своих национальных интересов в Мировом океане.

Президент также анонсировал строительство еще четырех атомных подводных лодок в рамках действующей программы вооружений.

«Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки. Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед», — резюмировал Путин.

Ранее в этот день Путин принял участие в спуске на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III». Также в ходе мероприятия судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передали в состав ВМФ атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».

23 декабря в Санкт-Петербурге спустили на воду большую подводную лодку Б-587 «Великие Луки». Она относится к разработанному для ВМФ России новому поколению неатомных подводных лодок проекта 677 «Лада».

До этого, 21 декабря, Шойгу рассказал о планах Вооруженных сил (ВС) России на 2023 год. Он, в частности, сообщил, что в состав ВМФ России будет принят атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Б-587 Великие Луки
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
21631 Буян-М
677 Лада
955 Борей
Военные учения
Похожие новости
27.07.2021
В России масштабно отметили День ВМФ, посвященный в этом году 325-летию создания регулярного флота
22.03.2021
Мертворожденный «Варан»
09.11.2020
Российские подводные лодки усиливают Китай
31.10.2017
Под Андреевским флагом
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
23.04.2007
ОКЕАНСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ Зачем понадобилась судостроительная корпорация
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.12 11:20
  • 1
К белорусской границе Украина перебрасывает провокаторов и пьяниц. Видимо нормальных военизированных подразделений уже не осталось
  • 30.12 11:18
  • 40595
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.12 11:11
  • 2
Потребность омского ОПК в кадрах вырастет в 2023 году почти на 70%
  • 29.12 22:08
  • 1
Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров при федеральных вузах
  • 29.12 22:07
  • 1
Денис Мантуров: следующий год будет переходным к новой модели развития промышленности - Интервью ТАСС
  • 29.12 17:38
  • 1
ОАК передала Минобороны партию серийных самолетов пятого поколения Су-57
  • 29.12 12:46
  • 3
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 29.12 11:39
  • 0
Закончится ли конфликт на Украине в 2023 году, а с ним и лидерство Германии в Европе
  • 29.12 00:58
  • 2
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 20:30
  • 128
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 17:34
  • 3
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 28.12 17:01
  • 0
Киевский режим лишился более 700 объектов критической инфраструктуры
  • 28.12 15:41
  • 2
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 28.12 14:06
  • 0
Две истории освобождения Украины и Европы: одна истинная, вторая – придуманная коллективным Западом
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем