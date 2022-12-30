Путин рассказал об уникальности новых российских атомных ракетоносцев

Российские атомные ракетоносцы не имеют аналогов во всем мире по ряду параметров. Об этом 29 декабря рассказал президент России Владимир Путин в ходе церемонии ввода новых кораблей в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

«Особо отмечу вклад в создание атомного подводного флота предприятий Объединённой судостроительной корпорации – конструкторского бюро «Рубин» и завода «Севмаш». Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются, строятся по многим характеристикам не имеют аналогов в мире», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что Россия намерена повышать темпы и объемы строительства кораблей разнообразных классов.

«Мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции», — рассказал глава государства, добавив, что РФ приложит все усилия для обеспечения безопасности и защиты своих национальных интересов в Мировом океане.

Президент также анонсировал строительство еще четырех атомных подводных лодок в рамках действующей программы вооружений.

«Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки. Что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед», — резюмировал Путин.

Ранее в этот день Путин принял участие в спуске на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III». Также в ходе мероприятия судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передали в состав ВМФ атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».

23 декабря в Санкт-Петербурге спустили на воду большую подводную лодку Б-587 «Великие Луки». Она относится к разработанному для ВМФ России новому поколению неатомных подводных лодок проекта 677 «Лада».

До этого, 21 декабря, Шойгу рассказал о планах Вооруженных сил (ВС) России на 2023 год. Он, в частности, сообщил, что в состав ВМФ России будет принят атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.