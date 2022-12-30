Названы сроки начала предварительных испытаний отдельных элементов перспективной экипировки «Легионер»

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ЦНИИточмаш, назначенный головным исполнителем проекта по созданию экипировки четвертого поколения "Легионер", определился со сроками начала предварительных испытаний отдельных элементов экипировки, разработанных российскими компаниями и предприятиями, привлеченными к проекту. Об этом рассказал информированный источник.

Разработчики новой экипировки планируют приступить к началу испытаний некоторых компонентов, включая перспективные шлемы, прицелы и т.д., сразу же после окончания новогодних праздников. Решение об этом было принято на первых установочных совещаниях, проведенных ЦНИИточмаш с российскими предприятиями, НИИ и компаниями, участвующими в проекте. На данный момент их более 30, среди них: "Калашников", "Армаком". "Кираса", "Техинком" и т.д., но со временем станет гораздо больше.

Головным исполнителем проекта "Легионер" назначен ЦНИИТочмаш, который уже провел первое установочное совещание с подрядчиками — это более 30 профильных НИИ и оборонных предприятий. По его итогам принято решение сразу после новогодних каникул направить в институт первые компоненты экипировки, в том числе шлемы и прицелы, для проведения испытаний

- приводит РИА Новости слова источника.

Предварительные испытания отдельных элементов проводятся в рамках научно-исследовательской работы по проекту, это позволит завершить ее в сроки, определенные Минобороны РФ, а это всего один год. Ранее сообщалось, что Минобороны утвердило техническое задание на создание экипировки четвертого поколения "Легионер". Научно-исследовательские работы будут вести специалисты ЦНИИточмаш, создавшие "Ратник" и разрабатывающие "Сотник". Работы должны завершиться к концу 2023 года, по итогам НИР будет сформировано техзадание на проведение опытно-конструкторских работ, в рамках которых экипировку представят уже "в железе".

В настоящее время российские военные пользуются экипировкой второго поколения "Ратник", которую в ближайшее время заменит экипировка третьего поколения "Сотник". Первые элементы "Сотника" военные начнут получать в 2025 году.