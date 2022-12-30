МНО Польши получит в свое распоряжение два разведывательных спутника

ЦАМТО, 29 декабря. Агентство по вооружениям МНО Польши объявило о состоявшейся 27 декабря в Варшаве церемонии подписания с компанией Airbus Defence and Space соглашения на поставку двух разведывательных спутников с приемной станцией на территории Польши.

На мероприятии присутствовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Как заявлено, подписанное соглашение направлено на повышение возможностей Вооруженных сил Польши по получению разведывательных данных с использованием спутниковых оптико-электронных систем наблюдения Земли.

В соответствии с подписанным контрактом, Вооруженные силы Польши приобретут два разведывательных спутника с наземным сегментом производства компании Airbus Defense & Space. Спутники будут выполнять текущие задачи в соответствии с потребностями Вооруженных сил Польши и других польских учреждений и подразделений государственного управления.

Общая стоимость контракта составляет около 575 млн. евро. Польские спутники должны быть выведены на орбиту к 2027 году. Тем не менее, уже с 2023 года Вооруженные силы Польши получат доступ к ресурсам действующей в настоящее время группировки спутников Pleiades Neo.

Спутниковые системы, составляющие предмет соглашения, позволят вести видовую разведку (IMINT) и обеспечат съемку с разрешением около 30 см. Подробная спецификация запрошенных к установке систем засекречена.