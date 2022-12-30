МИД Турции назвал конфликт на Украине самым крупным вызовом для международной безопасности

Турецкие власти с самого начала конфликта прилагают усилия для его урегулирования, проводя политику балансов, заявили в ведомстве

АНКАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Продолжающийся десять месяцев украинский кризис превратился в вызов для международной безопасности. Турецкие власти с самого начала конфликта прилагают усилия для его урегулирования, проводя политику балансов, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу журналистам в Анкаре.

"Война на Украине в текущем году превратилась в самый крупный вызов для региональной и мировой безопасности. Турция в этом вопросе придерживается принципиальной и активной политики балансирования", - сказал Чавушоглу, напомнив о посреднических усилиях, которые прилагает турецкое руководство для прекращения конфликта. "Мы называем правду - правдой, а ложь - ложью и изначально прилагаем усилия для обеспечения мира", - отметил глава турецкого МИД.

По словам Чавушоглу, Турция строго следует требованиям Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в зоне черноморских проливов. Вместе с ООН она добились заключения в Стамбуле зерновой сделки и ее продления, внеся тем самым вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса, добавил он.