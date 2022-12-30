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ЦАМТО

Минобороны Латвии заказало боеприпасы для гранатометов "Карл-Густав" M4

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Гранатомёт Carl-Gustaf M4
Гранатомёт Carl-Gustaf M4.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 29 декабря. Шведская компания Saab объявила о подписании с Министерством обороны Латвии контракта на поставку боеприпасов для 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл-Густав" M4.

Стоимость контракта составляет около 185 млн. шведских крон. Заказ размещен в рамках соглашения между Saab и Агентством по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV), позволяющего Латвии размещать заказы на поставку гранатометов и боеприпасов "Карл-Густав" M4 в течение 10 лет.

Как сообщал ЦАМТО, впервые гранатометы "Карл Густав" были закуплены совместно Эстонией, Латвией и Литвой в 2007 году по результатам проведенного тендера. Страны подписали с производителем отдельные контракты с целью обеспечения поставок в соответствии с требованиями каждого заказчика. Контракты были подписаны 11 июля 2007 года в Риге, 23 августа 2007 года в Таллинне и 27 сентября 2007 года в Вильнюсе.

Очередной контракт заключен в соответствии с условиями рамочного соглашения, подписанного Министерством обороны Латвии с Агентством по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV) в начале 2018 года. Согласно данному документу, Латвия была включена в схему совместной закупки боеприпасов у компании Saab Dynamics. Соглашение о совместном приобретении боеприпасов для "Карл Густав" подписано Швецией, Эстонией и Латвией сроком на 7 лет. Оно позволяет национальным вооруженным силам приобретать для имеющихся в войсках 84-мм гранатометов "Карл Густав" боеприпасы различных типов на лучших условиях и по более низким ценам.

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Страны
Латвия
Литва
Швеция
Эстония
Продукция
Carl Gustaf M4
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