Минобороны РФ о взрывах на Украине: "Калибры" не закончатся никогда

Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве.

Минобороны РФ отреагировало на сообщения СМИ о взрывах в украинских городах

МОСКВА, 29 декабря/ Радио Sputnik. Минобороны РФ после сообщений о взрывах в украинских городах заявило, что ракеты "Калибр" никогда не закончатся.

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины в четверг утром. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Киеве и Одессе.

"Калибры не закончатся никогда", – говорится в размещенной в Telegram-канале Минобороны РФ публикации.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в отсутствие электричества в Одессе начали разносить сырую пиццу.