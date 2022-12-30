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РИА Новости

Минобороны РФ о взрывах на Украине: "Калибры" не закончатся никогда

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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Минобороны РФ отреагировало на сообщения СМИ о взрывах в украинских городах

МОСКВА, 29 декабря/ Радио Sputnik. Минобороны РФ после сообщений о взрывах в украинских городах заявило, что ракеты "Калибр" никогда не закончатся.

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины в четверг утром. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Киеве и Одессе.

"Калибры не закончатся никогда", – говорится в размещенной в Telegram-канале Минобороны РФ публикации.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в отсутствие электричества в Одессе начали разносить сырую пиццу.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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