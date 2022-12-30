Китайский журналист назвал весомое преимущество российской армии перед ВСУ

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении.

AT: Россия побеждает в радиоэлектронной войне на Украине, уничтожая беспилотники ВСУ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия побеждает в радиоэлектронной войне (РЭБ) на Украине, выводя из строя беспилотники противника, и тем самым ослепляя ее артиллерию, пишет Asia Times.

Согласно отчету Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), на который ссылается автор статьи Габриэль Онрада, около 90 процентов из нескольких тысяч БПЛА, которые удалось накопить ВСУ до начала российской спецоперации, были сбиты к лету, что вынудило Киев запросить дополнительные летательные аппараты у США и НАТО.

"Средний срок службы небольшого дрона-квадрокоптера сократился до трех полетов, а у моделей с неподвижным крылом — до шести", — уточняется в публикации.

По словам обозревателя, российские войска радиоэлектронной борьбы свели на нет разведывательные преимущества противника, которые позволяли гораздо меньшим артиллерийским силам ВСУ наносить весомые удары в начале противостояния.

Кроме того, как отмечает автор статьи, ведение украинскими военными огня "вслепую" значительно усугубит проблемы с артиллерийскими боеприпасами, "подрывая стратегическое терпение США и НАТО в снабжении Украины".

При этом российская армия располагает широким спектром систем радиоэлектронной борьбы, отмечает автор. На вооружении стоят такие комплексы как "Красуха", "Москва", "Мурманск-БН", "Борисоглебск" и многие другие.

На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.