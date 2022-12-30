Шойгу заявил об оперативном решении проблем частичной мобилизации

Шойгу заявил об оперативном решении проблем при проведении частичной мобилизации

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство обороны оперативно решило большинство проблем частичной мобилизации, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО.

"Вы знаете о том, что мы завершили частичную мобилизацию. Мы провели ее, было много сложностей и проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать", — сказал министр.

Он также обратился к членам парламентской координационной группы и подчеркнул, что их работа требует постоянного и длительного внимания.

"Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. <…> Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно. Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день", — сказал Шойгу.

Он отметил, что идея создания координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации, а президент ее поддержал. По словам министра, спецоперация и частичная мобилизация касаются всех, поэтому важна поддержка депутатов и сенаторов, которые представляют определенные регионы, города или партии.

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Как пояснял Шойгу, она нужна для стабилизации обстановки на фронте, контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и защиты освобожденных территорий на Украине. Российские войска пополнили 300 тысяч человек, а 830 тысяч работников предприятий оборонного комплекса и некоторых социально значимых сфер, освободили от призыва.