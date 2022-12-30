Россия выиграла радиоэлектронную борьбу на Украине

Asia Times: Россия своими средствами РЭБ истребляет украинские беспилотники

Россия ликвидировала до 90 процентов из нескольких тысяч украинских беспилотников, стоявших на вооружении ВСУ до начала спецоперации, пишет Asia Times. Таких результатов удалось добиться благодаря эффективности действий средств радиоэлектронной борьбы.

Габриэль Онрада (Gabriel Honrada)

Россия одерживает верх в радиоэлектронной борьбе на Украине, выводя из строя ее беспилотники и ослепляя ее артиллерию. Дэвид Экс (David Axe) написал в этом месяце статью для Forbes, в которой ссылается на ноябрьский доклад Королевского института оборонных исследований, где отмечается, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вывели из строя большую часть украинских беспилотных летательных аппаратов. Средний срок эксплуатации маленького квадрокоптера они сократили до трех вылетов, а дрона с крыльями – до шести.

В докладе королевского института отмечается, что к лету были сбиты или потерпели аварию 90 процентов из нескольких тысяч беспилотников, собранных Украиной до начала российской спецоперации. По этой причине Киев был вынужден просить новые беспилотники и истребители у США и НАТО.

Экс также отмечает, что российские средства РЭБ лишили Украину преимуществ в ведении разведки, которые позволяли ее немногочисленной артиллерии в начале военных действий выступать не в своей весовой категории.

В своей майской статье для Forbes Дэвид Хэмблинг (David Hambling) отметил, что украинские артиллерийские расчеты использовали различные модели беспилотников для ведения высокоточной стрельбы по российским позициям. Они очень результативно использовали ограниченные запасы артиллерийских снарядов, нанося удары по самым важным целями и производя максимальный стратегический эффект.

Наверное, благодаря таким преимуществам в первые дни конфликта удалось спасти Киев. Майкл Пек (Michael Peck) в своей недавней статье утверждает, что именно благодаря массированному огню устаревшей украинской артиллерии удалось отразить февральское наступление России на Киев. Он подчеркивает, что высокотехнологичные дроны и противотанковые управляемые реактивные снаряды здесь ни при чем.

Однако Экс говорит, что когда украинские дроны стали падать с неба в больших количествах, это затруднило управление огнем артиллерии, лишило ее такого преимущества как точность, повысило живучесть российских войск и позволило им закрепиться на позициях с целью дальнейшего перехода к наступательным действиям.

Кроме того, скоро украинские артиллерийские батареи будут вести огонь вслепую. Это еще больше усугубит проблему нехватки боеприпасов и станет новым испытанием для стратегического терпения США и НАТО, которые снабжают Украину, чтобы та могла продолжать боевые действия.

Украинские ВВС также страдают под воздействием усовершенствованных российских средств РЭБ. По словам Экса, украинские летчики-истребители первыми почувствовали, насколько эффективны современные российские средства радиоэлектронной борьбы. Пилоты часто сталкивались с тем, что русские глушили их связь с землей и другими самолетами, подавляли работу навигационного оборудования и выводили из строя бортовые РЛС.

Война беспилотников на Украине претерпела серьезные изменения, если верить этим докладам и сообщениям. Ранее Asia Times сообщала об успехах украинских беспилотников "Байрактар ТБ-2".

Но эти первые успехи объясняются скорее недостатками российских военных, нежели боевой эффективностью "Байрактаров". Именно об этом написал турецкий аналитический центр SETA.

Этот источник сообщает, что российские войска не использовали стандартную тактику, методы и приемы, которые требуют, чтобы части и подразделения действовали под надежным прикрытием средств ПВО и РЭБ. Поэтому они оказались уязвимы для ударов "Байрактаров". Кроме того, в докладе королевского института отмечается, что Россия пока не установила полное превосходство в воздухе на Украине, что можно объяснить наличием у Киева довольно мощной системы ПВО советского времени.

В докладе сообщается, что в российской группировке было в недостаточной степени налажено взаимодействие, тыловое снабжение и ремонт, из-за чего войска попадали в засады и подвергались ударам беспилотников. Кроме того, российская ПВО советской эпохи не приспособлена для борьбы с "Байрактарами". Это небольшие и бесшумные беспилотники, не оставляющие существенной демаскирующей тепловой сигнатуры, а летят они на малой высоте, оставаясь невидимыми для РЛС большой дальности.

Далее, отсутствие взаимодействия между российскими боевыми подразделениями и частями РЭБ не давало последним шанса в полной мере проявить свои возможности в борьбе с "Байрактарами" на начальном этапе военной операции.

Но в начале июля в журнале IEEE Spectrum появилась статья Брайана Кларка (Bryan Clark), где он пишет, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы добиваются преимуществ по мере того, как конфликт на Украине превращается в конфликт на истощение.

Кларк написал, что в начале конфликта российские колонны входили на Украину по многим направлениям, не могли высылать на большое удаление беспилотники РЭБ, а между ними часто оказывались украинские подразделения. По этой причине при постановке помех российские радиостанции также могли оказаться неработоспособными, и это накладывало определенные ограничения на использование возможностей РЭБ.

Более того, Кларк отмечает, что в густонаселенных районах вокруг Киева гражданские передачи накладывались на военную связь, и это мешало русским использовать средства РЭБ для обнаружения украинских войск и нанесения ударов по ним.

Он также отмечает, что украинцы стали использовать натовскую одноканальную наземную и бортовую радиосистему SINCGARS, которая защищена от помех и перехвата, постепенно отказываясь от устаревшей советской или российской техники, имеющей встроенные лазейки, позволяющие российским разведчикам осуществлять перехват.

Кларк также пишет, что на начальном этапе военной операции, отличавшемся высокой мобильностью, российские войска недостаточно быстро наступали и меняли позиции, в результате чего средства РЭБ причиняли вред сами себе. В то же время, он отмечает, что поскольку российские войска не могли долго находиться на своих позициях, это мешало им развернуть более крупные и мощные системы радиоэлектронной борьбы, способные ослеплять натовские спутники и бортовые авиационные РЛС.

Однако сейчас, по словам Кларка, боевые действия ведутся в основном на востоке Украины, где плотность населения меньше, а российские войска хорошо окопались и увеличили свою плотность. Теперь Россия применяет свои средства РЭБ в полной мере с целью обнаружения и нарушения работы украинской системы связи. Это помогает ей в реализации стратегии постепенного овладения территорией, для чего она использует свое преимущество в артиллерии, составляющее 10 к 1.