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Определенная устойчивость Украины в вооруженном конфликте с Россией во многом, если не полностью, объясняется огромной военной и финансовой помощью киевскому режиму со стороны США и НАТО. Такой вывод делает американский аналитик Себастьян Роблин в статье для 19fortyfive.com. Эта поддержка, подчеркивает Роблин, распространяется не только на передачу вооружения и военной техники и обучение украинских военных, но и на вопросы организационного характера.

Не так давно газета The Washington Post сообщила о планах Пентагона преобразовать ВСУ (вооруженные силы Украины) таким образом, чтобы они могли «воевать как американцы». В Министерстве обороны США считают, что, если американские военные специалисты обучат более крупные подразделения украинской армии, как вести огонь и маневрировать, ВСУ не потребуются миллионы боеприпасов для артиллерии.

Речь идет о более активных наступательных действиях на земле, подчеркивает Роблин. Для этого украинские войска должны обучиться эффективному взаимодействию танков, артиллерии, сил противовоздушной обороны, авиации и моторизованной пехоты на поле боя, при снижении общей зависимости от артиллерийских дуэлей и позиционной войны. То есть, украинской армии надо стать более маневренной.

Однако ряд американских военных экспертов такую точку зрения Пентагона критикует. Майкл Кофман, известный аналитик российской армии в CNA Corporation, утверждает, что воевать «как американцы» невозможно без однозначного превосходства авиации в воздухе и без соответствующей логистики. Но авиационное превосходство просто нереально в условиях конфликта на Украине.

Как отмечает Кофман, украинская армия наследует советскую традицию ведения боевых действий, опираясь на артиллерийский огонь. В этом отношении ВСУ намного ближе к ВС РФ, чем к американской армии. На протяжении многих лет сотни инструкторов НАТО работали на Украине, чтобы помочь интегрировать передаваемые Западом технологии в практику украинских вооруженных сил.

Влияние НАТО сказалось и на улучшении тактики действий небольших подразделений, а также на повышении значимости сержантского состава в украинской армии. Роблин отмечает, что армия США, в отличие от советской и российской, делает упор на наделении младших офицеров и унтер-офицеров полномочиями проявлять инициативу, если это соответствует намерениям вышестоящего офицера. Такой подход позволяет действовать малыми группами, при поддержке БПЛА эта тактика демонстрирует высокую эффективность, считает американский автор.

Еще один эксперт, генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан, считает, что украинская армия научилась воевать «по-своему», и уже доказала, что «может победить в обороне и в наступлении, не сражаясь «как американцы»». Роблин пишет, что, может быть, и Западу стоило бы научиться «воевать как украинцы»? Интересны только последствия такого «военного мастерства» в виде потери огромной части территории страны и оттока десяти миллионов граждан в качестве беженцев и переселенцев в другие государства.