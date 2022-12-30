Группа Leonardo передала ВС Австрии первый вертолет AW-169M

ЦАМТО, 29 декабря. Группа Leonardo объявила, что в соответствии с графиком передала 21 декабря Министерству обороны Австрии первый (из 18 заказанных в 2021 году) вертолет AW-169M LUH.

Передача вертолета, собранного на предприятии группы Leonardo в Вергьяте (Италия), была произведена на официальной церемонии, состоявшейся на авиабазе "Тульн-Лангенлебарн Брумовски" (Tulln-Langenlebarn Brumowski) в присутствии руководства Leonardo.

Одновременно стороны объявили о реализации опциона на поставку 18 дополнительных вертолетов в рамках межправительственного соглашения, направленного на укрепление двустороннего сотрудничества между Австрией и Италией и установления стратегического партнерства в секторе вертолетостроения.

Поставка вертолета AW-169M LUH является важной вехой для Leonardo, поскольку это первая поставка на экспорт варианта AW-169M. Австрийские экипажи уже проходят подготовку в академии группы Leonardo в Сесто-Календе (Италия) при поддержке специалистов СВ Италии.

Как сообщал ЦАМТО, принципиальное решение о приобретении новых вертолетов правительство Австрии приняло в августе 2018 года. Они предназначены для замены парка устаревших "Алуэтт-3", которые состоят на вооружении ВС Австрии с 1967 года и по техническим причинам должны быть списаны, начиная с 2023 года.

Министр обороны Италии Лоренцо Герини и министр обороны Австрии Клаудия Таннер 2 декабря 2021 года подписали межправительственное соглашение о совместной покупке вертолетов. 20 декабря 2021 года представители министерств обороны Австрии и Италии подписали контракт стоимостью 346 млн. евро на поставку Австрии 18 легких многоцелевых вертолетов AW-169M группы Leonardo. Шесть AW-169 будут поставлены в учебном варианте "B", а 12 ед. – в усовершенствованной многоцелевой конфигурации "MA" с оборудованием для выполнения различных задач и системами вооружения. Соглашение включало опцион на поставку 18 дополнительных вертолетов.

Новые вертолеты предназначены для перевозки войск, огневой поддержки, оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, пожаротушения, спасения в горах и медицинской эвакуации.

Предполагается, что в рамках опциона шесть вертолетов будут поставлены в учебно-тренировочной конфигурации AW-169B, а остальные 12 ед. – в усовершенствованной многоцелевой конфигурации AW-169MA. Соглашение также будет включать поставку запасных частей, тренажеров, сопутствующие услуги по обучению и поддержке в течение трех лет.

Поставка всех AW-169 ВС Австрии должна быть завершена к 2026 году. Как планируется, в рамках первого контракта 12 вертолетов AW-169M будут размещены на базе в Айген-им-Эннсталь, а шесть – в школе ВВС и ПВО в Лангенлебарне.