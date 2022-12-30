Шойгу отметил работу парламентской группы по координации спецоперации

Шойгу: работа координационной группы по спецоперации требует постоянного внимания

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Работа парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО) чрезвычайно важна, она потребует постоянного и длительного внимания ее участников, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на первом заседании группы.

"Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. Это та работа, которая требует ежедневного постоянного внимания. Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно. Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день. Это надо понимать. Проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы", - сказал министр обороны РФ.

Он отметил, что идея создания данной координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации. Президент эту инициативу поддержал.

"Каждый депутат и каждый сенатор представляет определенный регион, определенную партию. А спецоперация и мобилизация касается всех и каждого, каждый субъект и каждый населенный пункт. И здесь, конечно, нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов - тех людей, которые избраны от этого региона, и которым люди доверили представлять свой регион, свой город в парламенте страны", - заявил Шойгу.

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных со спецоперацией.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по опросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

В состав парламентской координационной группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет рабочую групп первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.