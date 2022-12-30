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Военное обозрение

Военные США планируют кардинально нарастить своё присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

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Источник изображения: topwar.ru

В 2023 году американские военные проведут «преобразующий» год в Азии. Так заявил представитель министерства обороны США, продолжая усилия администрации Байдена по противодействию тому, что, по словам официальных лиц США, является дестабилизирующим влиянием Китая на безопасность региона.

В Пентагоне заявили, что собираются кардинально нарастить американское военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

Администрация Байдена провела свои первые два года, работая над укреплением отношений США в Индо-Тихоокеанском регионе, но расширение военного присутствия США, вероятно, столкнется как с логистическими проблемами, так и с политической чувствительностью стран, которые опасаются справедливой негативной реакции со стороны своего более крупного соседа, Китая.

В конце 2011 года Обама объявлял о планах «поворота» в сторону Азии, но этому сдвигу помешали войны на Ближнем Востоке и конфликты в Европе.

«Поворот» 2011 года действительно привел к изменениям в военной позиции США в Азии, включая размещение военных кораблей США в Сингапуре и развертывание Корпуса морской пехоты США в северной Австралии. И то, и другое присутствие продолжается и сегодня.

США и Филиппины также подписали Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве в 2014 году, позволяющее расширить развертывание американских войск, хотя его реализация была отложена из-за напряженных отношений при президенте Родриго Дутерте, который к настоящему моменту уже покинул свой пост.

С момента вступления в должность администрация Байдена обнародовала крупные инициативы, направленные на улучшение дипломатического, экономического присутствия и безопасности США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Направление дополнительных американских войск в регион само по себе не может привести к преобразованиям, поскольку многие из них, скорее всего, не будут находиться там на постоянной основе, считает Стейси Петтиджон, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности.

Главное, что изменит регион, — это реальные инвестиции в инфраструктуру и объекты в новых местах, чтобы они могли поддерживать распределенные операции США, и заблаговременное размещение оборудования, которое американские войска могут использовать в случае развертывания

— сказал Петтиджон, описывая проекты на базах в северной Австралии, которые будут использоваться ВВС, ВМС и морской пехотой США.

Закон о государственной обороне США 2023 года, подписанный в этом месяце, разрешает финансирование военных строительных проектов по всему Тихому океану, в том числе на крупных базах США и небольших аванпостах, таких как Тиниан на Северных Марианских островах.

Ну что же, налицо абсолютное повторение действий США в отношении России. Как, не смотря на договорённости, натовская коалиция всё плотнее в последние годы подбиралась к территориям Российской Федерации, так в данный момент администрация Байдена испытывает терпение другой огромной державы – Китая.

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Страны
Австpалия
Китай
Россия
Сингапуp
США
Филиппины
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