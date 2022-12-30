Экс-инспектор ООН назвал "воплощением зла" политику США в отношении Украины

По мнению Скотта Риттера, Вашингтон дал понять Киеву, "что бросает его"

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины, является воплощением зла, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер. Такое мнение он озвучил в беседе с ведущим подкаста The Left Lens.

По мнению Риттера, США дали Украине понять, "что бросают ее". "Перед нами Украина, которая пытается сражаться, пытается одержать победу, пытается сделать хоть что-нибудь, а мы ей не даем, потому что хотим лишь, чтобы борьба продолжалась до последнего украинца", - заявил он, подчеркнув, что США таким образом пытаются "нанести как можно больше урона России".

"Американская политика в отношении Украины является воплощением зла, потому что она не про то, чтобы творить добро, не про победу добра над злом, не про оказание помощи. Она сводится к тому, чтобы позволить нации умереть", - продолжил Риттер. По его мнению, курс США в отношении Украины "является определением зла, и его проводят злые люди".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.