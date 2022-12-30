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Известия.ru

«Известия» показали кадры работы беспилотников в Херсонской области

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) работают в Херсонской области и содействуют артиллеристам в корректировке огня. Кадрами боевой работы поделился корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в четверг, 29 декабря.


«Глазами артиллерии» считается пункт управления огнем, куда передается картинка с дрона. Ведь именно оттуда командиры орудий получают координаты по целям. Разведку интересует скопление живой силы и техники украинских вооруженных формирований.

Среди прочих, в поддержку армии РФ работает разведывательный беспилотник «Орлан-30», цель которого находилась на расстоянии 8 км. БПЛА помогают расчетам реактивной системы залпового огня «Град» с точностью наносить удары.

Пока работает артиллерия, беспилотник кружит в воздухе и передает координаты. Так, тандем дрона и артиллерии позволил уничтожить укрепление боевиков в районе речного порта.

Как рассказал военный с позывным «Ролтон», боевая работа велась по живой силе и легкой бронированной технике. Как отмечается, вдоль Днепра российские боевые машины противостоят западной технике.

Ранее, 25 декабря, стало известно, что беспилотник 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики обратил в бегство отряд украинских боевиков под Авдеевкой. Дрон атаковал украинских военнослужащих под селом Водяное в окрестностях Авдеевки.

21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что беспилотники Вооруженных сил РФ должны быть интегрированы в единую сеть и находиться во всех звеньях армии — от взвода до батальона. При этом, подчеркнул президент, возможность получать информацию с БПЛА должен иметь каждый боец, участвующий в спецоперации.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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