Испытания экипировки "Легионер" начнутся после новогодних праздников

Экспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве.

Испытания элементов российской экипировки "Легионер" начнутся после новогодних праздников

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Испытания первых элементов боевой экипировки нового поколения "Легионер", в том числе перспективных шлемов и прицелов, начнутся сразу после новогодних праздников, головным исполнителем проекта определен Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), сообщил РИА Новости информированный источник.

"Головным исполнителем проекта "Легионер" назначен ЦНИИТочмаш, который уже провел первое установочное совещание с подрядчиками – это более 30 профильных НИИ и оборонных предприятий. По его итогам принято решение сразу после новогодних каникул направить в институт первые компоненты экипировки, в том числе шлемы и прицелы, для проведения испытаний", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что выбор ЦНИИТочмаш был логичным – именно этот институт руководил созданием боевых экипировок предыдущих поколений "Бармица" и "Ратник". В кооперацию по проекту также вошли концерн "Калашников", центр высокопрочных материалов "Армированные композиты" ("Армоком"), разработчики средств защиты "Кираса", "Техинком" и другие.

"Со времен работы над "Ратником" наши предприятия не стояли на месте и смогли создать новые перспективные образцы средств защиты, стрелкового оружия и других элементов экипировки. Это позволит нам завершить научно-исследовательскую работу по "Легионеру" в срок, который был сокращен Минобороны РФ с изначальных двух-трех лет до одного года", - подчеркнул источник.

Что известно о "Легионере"

Осенью 2022 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что экипировка "солдата будущего", разрабатываемая на смену "Ратнику", получит название "Легионер". При этом рамках данной научно-исследовательской работы появилось новое направление – "система робототехнического обеспечения".

Заместитель гендиректора участвующего в проекте предприятия "Армоком" Олег Фаустов сообщил РИА Новости, что в состав "Легионера" должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов.

Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для "Легионера" костюм "железного человека" из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.