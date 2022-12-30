В НАСА высказались по вопросу безопасного возвращения на Землю экипажа МКС

Сотрудники НАСА и «Роскосмоса» продолжат совместно изучать варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля «Союз МС-22», пишет РИА Новости со ссылкой на представителя американского космического агентства Келли Хампфрис.

Она ответила на вопрос, рассматривается ли возможность использования корабля Crew Dragon компании SpaceX для возвращения части космонавтов. Прежде чем принять окончательное решение, специалистами из РФ и США будут проработаны все варианты, добавила эксперт. «Экипаж 68-й экспедиции остается в хорошем состоянии, выполняя ремонтные и исследовательские работы», — высказалась она.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что пролив хладагента из радиатора «Союза МС-22» не повлияет на безопасность работ в космосе.

15 декабря стало известно, что на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования. Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос отменили.