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Боевики-неонацисты украинской первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна получили на вооружение единственный опытный образец самоходки 2С22 "Богдана".

Как сообщает проект "РГ:русское оружие", судя по обнародованным фотографиям, стрельбы этой САУ проводились на значительном отдалении от линии боевого соприкосновения или даже где-то в тылу, на полигоне. Используемые боеприпасы 155-мм присланы из-за рубежа.

До этого самоходка демонстрировалась минувшим летом. Якобы, ее применяли на южном направлении. Правда, существует мнение, что вместо нее на самом деле действовал французский CAESAR.

2С22 создавалась на шасси трехосного автомобиля - вездехода КрАЗ-63221. Первая демонстрация состоялась в июле 2018 года. Заявлялось, что она будет способна бить на 35000 - 40000 метров.

Правда, потом ее доведение до серийного производства практически прекратилось, поэтому выпустили всего один опытный образец. Командование ВСУ вместо "Богданы" нацелилось на приобретение 152-мм чешских колесных самоходок "Dana-М2", что вызвало в Киеве большой скандал.

Что же касается формирования, куда сейчас определили 2С22, то в настоящее время, кроме рекрутов с Украины, там проходят службу наемники, как правило, ультраправых взглядов, более чем из двух десятков стран мира, в том числе США, Польши, Германии, Франции, Финляндии и др.