Минобрнауки рекомендовало начать военную подготовку в вузах с 1 сентября

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Минобрнауки рекомендовало вузам включить курс по военной подготовке с 1 сентября 2023 года

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Модуль по военной подготовке рекомендуется включить в образовательные программы вузов с 1 сентября следующего года, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

"Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 г.", — говорится в заявлении.

На минувшей неделе Минобрнауки заявило, что разработало совместно с Минобороны курс по основам военной подготовки, который включат в программы бакалавриата и специалитета российских вузов.

В ведомстве отметили, что такая программа поможет сформировать навыки, как создать и поддерживать в повседневной жизни и на работе безопасные условия, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

В тематический план вошли разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенностях развития международных отношений, правовых основах прохождения военной службы, строевой подготовке, основах тактической, медицинской подготовки.

Уточняется, что модуль по основам военной подготовки разработали по поручению президента и правительства.