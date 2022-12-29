Украина планирует разработку беспилотников для поражения воздушных целей

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, ситуация с беспилотниками коренным образом изменится в феврале или марте

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Украина планирует разработать ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для борьбы в том числе с воздушными целями. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Согласно утверждению AP, Украина закупила в общей сложности 1,4 тыс. разведывательных БПЛА и планирует разработать ударные модели дронов для борьбы с беспилотниками российского производства.

"Теперь, когда мы более или менее оснащены разведывательными дронами, следующим этапом станут ударные дроны", - приводит агентство слова Федорова в интервью на английском языке. "Речь идет как о взрывающихся беспилотниках, так и о дронах, которые могут взлетать на высоту от 3 до 10 км и поражать цели", - указал он.

"Уже сейчас я могу сказать, что ситуация с беспилотниками коренным образом изменится в феврале или марте", - добавил Федоров.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, в ночь на 26 декабря на подлете к военному аэродрому в Энгельсе системами ПВО был сбит украинский беспилотник. В результате падения его обломков трое военнослужащих погибли. Авиационная техника повреждений не получила.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.