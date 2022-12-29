Глава Минобороны Франции обсудил с Резниковым и Зеленским военную поддержку Украины

Себастьен Лекорню сообщил, что обсудил с Алексеем Резниковым "тактическую и стратегическую ситуацию" на местах и "потребности украинской армии на ближайшие недели"

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню обсудил со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев вопросы продолжения военной поддержки Киева, в том числе обслуживание уже поставленной техники. Об этом сообщает в среду Agence France-Presse.

Как уточняет агентство, с Зеленским Лекорню встретился в полдень, однако подробности встречи не приводятся.

"Президент [Франции Эмманюэль] Макрон и Зеленский поручили подготовить для них предложения на январь для пересмотра повестки [, связанной с поставками оружия]", - приводит его слова агентство. Выступая на совместной с Резниковым пресс-конференции, Лекорню сообщил, что обсудил со своим коллегой "тактическую и стратегическую ситуацию" на местах и "потребности украинской армии на ближайшие недели".

"Обслуживание того, что уже было предоставлено Украине, так же важно, как и новое оборудование", - подчеркнул французский министр. Он также напомнил о кредитной линии на €200 млн, выделенной Парижем Киеву на закупку оборудования и вооружений у французских производителей.

В свою очередь в офисе президента Украины сообщили, что Зеленский рассказал Лекорню об украинской "формуле мира" и планах проведения глобального саммита мира. "Он (Зеленский - прим. ТАСС) выразил надежду на то, что Франция возьмет на себя лидерство в одном или нескольких элементах формулы", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что стороны также обменялись мнениями по вопросам евроатлантической интеграции Украины.

О помощи Франции

20 декабря Макрон сообщил, что Париж направил Киеву ракетные установки и системы ПВО Crotale и планирует в начале 2023 года предоставить новую партию оружия и боеприпасов. Среди этих поставок ожидаются и самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, которые Париж хочет заимствовать из числа ранее заказанных Данией.

К настоящему моменту Франция передала Украине 18 САУ Caesar. Министерство вооруженных сил Франции также одобрило выделение Киеву 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, принятых на вооружение в 1979 году.

Помимо гаубиц, Франция уже передала Украине бронированные автомобили, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, обмундирование, сухие пайки, средства радиационной, химической и биологической защиты.