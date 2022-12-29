Лавров поблагодарил главу МИД Саудовской Аравии за поиск путей урегулирования на Украине

Стороны также обсудили приоритетные вопросы поступательного развития российско-саудовского сотрудничества в русле реализации достигнутых ранее договоренностей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили в среду по телефону ситуацию на Украине, российский министр выразил признательность саудовскому коллеге за усилия Эр-Рияда по поиску урегулирования проблем в связи с украинским кризисом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Сергей Лавров информировал Фейсала бен Фархана Аль Сауда об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции. При этом с российской стороны была выражена признательность руководству Саудовской Аравии за конструктивную позицию и готовность предпринять усилия по поиску путей урегулирования комплексных проблем, связанных с украинскими событиями", - сообщили в министерстве.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили приоритетные вопросы поступательного развития взаимовыгодного разнопланового российско-саудовского сотрудничества в русле реализации достигнутых ранее на высшем уровне договоренностей. "Отдельное внимание было уделено продолжению конструктивного взаимодействия в формате "ОПЕК+", - отметили в МИД РФ.

"Была отфиксирована близость позиций двух стран по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении плотной внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках", - добавили в МИД РФ.