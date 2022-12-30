NASA изучает возможности SpaceX по возвращению экипажа МКС после утечки на "Союзе"

Reuters не поясняет, идет ли речь об увеличении числа мест на пристыкованном к МКС корабле SpaceX или запуске к орбитальной станции дополнительного Crew Dragon без экипажа

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассматривают возможность использования корабля Crew Dragon компании SpaceX для возвращения на Землю некоторых членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22". Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя NASA Сандру Джонс.

"Мы поинтересовались, какие возможности есть у SpaceX по возвращению в случае необходимости некоторых членов экипажа на корабле Dragon, но на данный момент этот [вопрос] не в центре нашего внимания", - приводит агентство слова представителя американского ведомства.

Агентство не поясняет, идет ли речь об увеличении числа мест на пристыкованном к МКС корабле SpaceX или запуске к орбитальной станции дополнительного Crew Dragon без экипажа. Также не указывается, о возвращении каких именно членов экипажа на корабле SpaceX идет речь. На орбите вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Анна Кикина, Дмитрий Петелин (возглавляет корпункт ТАСС на МКС) и Сергей Прокопьев, астронавты NASA Джош Кассада, Фрэнк Рубио и Николь Манн, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

15 декабря при подготовке к выходу российских космонавтов в открытый космос было зафиксировано падение давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр корабля со станции подтвердил утечку теплоносителя, поэтому выход был отменен.

Как рассказали в Роскосмосе, 16 декабря провели тесты систем корабля "Союз МС-22", в том числе проверку его системы управления движением с кратковременным включением двигателей причаливания и ориентации. Тесты систем корабля показали, что других неисправностей в нем нет.

18 декабря с помощью камер станционного дистанционного манипулятора была осмотрена внешняя поверхность корабля "Союз МС-22". Анализ поступивших на Землю данных позволил обнаружить возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. По предварительным данным, повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке корабля "Союз МС-22".