WSJ: украинский кризис обнажил зависимость Европы от США

Как пишет газета, ограниченные запасы вооружений у европейских союзников и длительный процесс передачи Украине выделенных ЕС средств ставят Киев в зависимость от США

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине позволил выявить сильную зависимость европейских стран от курса, проводимого американской администрацией. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в среду на сайте газеты The Wall Street Journal.

Как указывается в материале, события вокруг Украины сплотили в противодействии России европейские государства, которые при этом оказались как никогда ранее "зависимы от США". "Несмотря на широкую поддержку от Португалии до Польши, европейские союзники следуют за Вашингтоном, придерживаясь курса, заданного администрацией [президента США Джо] Байдена, который недавно послал через Атлантику противоречивый сигнал относительно того, не настало ли время подтолкнуть Киев к переговорам", - говорится в публикации.

"Хотя лидеры стран Евросоюза недавно пообещали выделить миллиарды евро на поддержку Киева, они по-прежнему вынуждены следовать сигналам из Вашингтона относительно ключевых стратегических вопросов ближайших месяцев", - отмечают авторы статьи. Они также подчеркивают, что ограниченные запасы вооружений у европейских союзников и длительный процесс передачи Украине выделенных ЕС средств ставят Киев в зависимость от США.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.