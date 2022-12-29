Лавров назвал "серьезным изменением позиции" слова США о возможных атаках Крыма Киевом

По словам главы МИД РФ, ранее власти США в частных беседах признавали выбор крымчан о присоединении к России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Слова анонимного представителя Пентагона о том, что США не могут запретить Вооруженным силам Украины (ВСУ) пытаться атаковать Крым являются "серьезным изменением позиции", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Был ответ анонимного представителя Пентагона, это совершенно точно, факт, что "мы не можем украинцам запретить работать своими вооруженными силами по территории, которую мы считаем Украиной". Это очень серьезное изменение позиции", - сказал он в среду в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, ранее власти США в частных беседах признавали выбор крымчан о присоединении к РФ. "С Джоном Керри (госсекретарь США в 2013-2017 гг. - прим. ТАСС) мы проводили двусторонние беседы, долгие, и в той беседе он сказал, что они прекрасно понимают, что выбор крымчан искренний и никаких сомнений здесь не возникает, но надо бы как-то оформить еще разок, "проведите референдум, пригласив заранее ОБСЕ, ООН, еще кого-то, а то вы впопыхах это все сделали", - добавил Лавров.