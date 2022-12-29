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ТАСС

Лавров: США по дипканалам заявили, что не планируют напрямую воевать с Россией

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Источник изображения: Sebastian Apel/ U.S. Department of Defense, via AP

По словам министра, США "достаточно пространно" объясняли, что не планируют направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. США по дипломатическим каналам заявили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией, а также не планируют направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Сейчас мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность ее использования, что там (на Украине - прим. ТАСС) будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию", - сказал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки Вашингтоном Киеву. Он также отмечал, что "Patriot - это достаточно старая система" и она не работает так, как российская С-300. Тогда же он заявил, что "противоядие" этим комплексам найдется.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению лидера США Джо Байдена посетил Вашингтон. К его визиту в США было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Киеву на общую сумму $1,85 млрд. В него впервые вошла батарея ПВО Patriot, в составе которой - сама пусковая система на грузовом шасси, радар и станция управления. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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