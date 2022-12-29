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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Киевский режим лишился более 700 объектов критической инфраструктуры

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Киевский режим лишился более 700 объектов критической инфраструктуры
Киевский режим лишился более 700 объектов критической инфраструктуры.
Источник изображения: belvpo.com

Об этом заявил украинский замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Между тем, по заявлению военных экспертов киевской хунты «всемогущее» украинское ПВО сбивает минимум 8 из 10 российских ракет и дронов-камикадзе.

Однако если взять бумажку и калькулятор и провести простейшие математические подсчеты получим:

1. Для поражения одного площадного объекта необходимо 3-4 ракеты;

2. Учитывая эффективность украинской системы ПВО (80%) для поражения одного объекта необходимо задействовать 15-20 ракет (ударных БПЛА);

Получаем, что для поражения 700 объектов в течении 2,5 месяцев (75-80 дней начиная с 10 октября) ВС РФ выпустили около 10 тыс. ракет что, в соответствует 130 ракетам в сутки.

Примечательно еще и то, что по словам того же Енина с начала СВО поражено более 35 тыс. объектов по всей Украине.

Таким образом, на самом деле на Украине происходит следующее:

1. Киевская хунта врет Западу – что у них очень высокий расход ракет к системам ПВО, а украинцам – что почти все ракеты сбиваются;

2. Российские ракеты и БПЛА эффективно поражают и продолжат поражать критически важные объекты.

Получается, что западная военная помощь, в том числе поставки дорогостоящих систем ПВО, предназначена исключительно для отмывания огромных денежных средств. Но, если все-таки россияне могут выпускать по 130 ракет в день, то трепещите все, как в Европе, так и за океаном.

Николай Крылов

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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