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Техкульт

Астронавты SpaceX готовятся к «жизни в космосе», играя в обучающие мобильные игры

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Миссия Polaris Dawn

В марте 2023 года SpaceX планирует запустить миссию Polaris Dawn. Она будет во многом новаторской: астронавты протестируют лазерную связь Starlink в условиях космоса, проведут несколько десятков научных экспериментов и совершат коммерческий выход в открытый космос. Кроме того, полет пройдет на рекордно высокой орбите. Но на этом список необычных планов компании на заканчивается. Члены экипажа миссии будут предварительно обучены основам медицины при помощи специальных игровых приложений.

Для организации обучения были привлечены специалисты игровой компании Level Ex. Подход SpaceX весьма необычен, но вполне оправдан тем, что это единственная возможность качественно подготовить экипаж в сжатые сроки. Группа людей, вынужденных длительное время находиться без всякой помощи с Земли, не может полагаться только на одного доктора, включенного в состав миссии. Риск, что ему самому может потребоваться медицинская помощь, а ее некому будет оказать, достаточно велик. Именно поэтому было принято решение дать необходимый запас медицинских знаний и навыков всем астронавтам Polaris Dawn. Интересно, что все учебные приложения Polaris Dawn предназначены для запуска на мобильных устройствах. Несмотря на это, они очень информативны, а обучение с их помощью вполне эффективно. Главный акцент обучения сделан на практическом использовании различных ультразвуковых устройств как единственно доступном методе диагностики в условиях космоса. Достоинством используемых программ является технология моделирования в реальном времени.

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SpaceX
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Военные учения
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