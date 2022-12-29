Ростех поставил МЧС модернизированные Ми-8МТВ-1

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал МЧС России четыре новых вертолета Ми-8МТВ-1. Они оснащены новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием и современной системой автоматического управления полетом, что позволяет использовать их в любое время суток и при плохой погоде.

Усовершенствованные Ми-8МТВ-1 адаптированы под применение очков ночного видения. Кроме того, вертолет оснащен современной системой спутниковой навигации с двенадцатидюймовым многофункциональным индикатором, на котором отображается метеорологическая и навигационная обстановка, а также изображение от камер видеонаблюдения.

«Наша авиация активно применяется для выполнения задач разной сложности и на различной местности. Только за этот год общий налет составил около 12 тысяч часов и выполнено более 15 тысяч полетов. Все это подтверждает потребность в постоянном пополнении специальных подразделений авиатехникой, адаптированной под задачи ведомства, с учетом современных реалий и технологий. Машины Казанского вертолетного завода зарекомендовали себя как многоцелевые, надежные и эффективные», – подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

Вертолеты оборудованы спасательной лебедкой грузоподъемностью 300 кг, а также внешней подвеской, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн. Установка двух дополнительных внутренних топливных баков увеличивает дальность с 620 до 1050 километров, в зависимости от условий полета.

«Все переданные вертолеты впервые оснащены бортовым оборудованием нового типа. Передовая радиоэлектроника снижает нагрузку на экипаж при пилотировании и существенно повышает безопасность полетов. Ми-8МТВ-1 Казанского вертолетного завода предназначены для спасения и поиска пострадавших, медицинской эвакуации, пожаротушения, перевозки грузов и личного состава в любое время суток и в практически любых метеоусловиях. Всего в рамках контракта с МЧС Казанский вертолетный завод поставляет пять вертолетов Ми-8МТВ-1. Четыре машины переданы в декабре, еще один вертолет будет передан в 2023 году», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Кроме того, на модернизированных Ми-8МТВ-1 применена отечественная вспомогательная силовая установка ТА-14 мощностью 30 кВт. Благодаря ей предельная продолжительность непрерывной работы в генераторном режиме возросла с 30 минут до 5 часов. Иными словами, кратно увеличилось время автономного базирования вертолета, когда вспомогательная силовая установка может использоваться как источник автономного электропитания энергоемких потребителей на земле (для генераторного запуска двигателя, обогрева кабины вертолета, использования системы кондиционирования и иных целей).

«Вертолеты Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода давно эксплуатируются летным составом МЧС России и получают высокие оценки со стороны экипажей. При этом предприятие непрерывно совершенствует винтокрылые машины. согласно пожеланиям заказчика. На них установлен новый пилотажно-навигационный комплекс. Он расширяет возможности выполнения спасательных операций и значительно облегчает процесс пилотирования за счет автоматизации всех режимов полета и создания цифрового информационного поля. Впервые вертолеты оборудованы системой видеонаблюдения с двумя камерами – над сдвижной дверью – в зоне работы спасательной лебедки и на хвостовой балке – для наблюдения за внешней подвеской. Первая обеспечивает повышение безопасности при беспарашютном десантировании и выполнении работ с внешней подвеской, вторая – позволяет контролировать положение груза на внешней подвеске», – отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.

«Восьмерки» Казанского вертолетного завода пополнят парки авиационно-спасательных центров МЧС России по всей стране. Переданные машины отправились в Жуковский, Красноярский, Южный и Хабаровский авиационно-спасательные центры МЧС России.