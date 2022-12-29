Ростех передал спасателям первый модернизированный вертолет-гигант Ми-26Т2

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал МЧС РФ первый модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2 с новым бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) и «стеклянной кабиной». Современное оснащение и новая электроника позволили сократить численность экипажа и обеспечить возможность полетов в любое время суток.

Вертолет тяжелого класса Ми-26Т2 – модернизированная версия Ми-26Т. Благодаря современной авионике экипаж обновленной машины сокращен с пяти до трех человек. Новейшее БРЭО, установленное на воздушном судне, существенно расширяет эксплуатационные возможности, снижает нагрузку на экипаж и позволяет выполнять полеты в любое время суток.

«Это первый вертолет из линейки Ми-26, поступивший в МЧС России в такой комплектации. Теперь в авиапарке ведомства шесть таких больших вертолетов. Он будет дислоцироваться в Южном авиационно-спасательном центре и обеспечивать безопасность Южного и Центрального федеральных округов. Но в случае необходимости может быть переброшен в любой регион за пределами этих округов. Мы будем привлекать воздушное судно как для переброски аэромобильных групп, эвакуации пострадавших, так и для тушения природных пожаров», – отметил глава МЧС России Александр Куренков.

В состав БРЭО входит современный пилотажно-навигационный комплекс, инерциальная навигационная система, навигационная система ГЛОНАСС. Бортовое радиоэлектронное оборудование с цифровым автопилотом может не только провести Ми-26Т2 по маршруту, но и обеспечить его автоматизированный заход на посадку с висением на заданной высоте.

«Вертолеты серии Ми-26 могут выполнять очень широкий круг задач, что делает их, без преувеличения, незаменимыми. За один вылет машина способна эвакуировать с места бедствия до 82 человек, а в санитарном варианте – перевезти до 60 пострадавших и трех сопровождающих медработников. Регулярно вертолеты типа Ми-26 привлекаются для тушения пожаров. Кроме того, тяжелая винтокрылая машина позволяет перевозить 20 тонн грузов любой конфигурации», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Повышает удобство пилотирования и «стеклянная кабина» – система индикации основных показателей приборов на электронных дисплеях. Вертолет также снабжен системой раннего предупреждения о близости земли. При этом практически все системы дублируются для обеспечения большего уровня безопасности.

«Ми-26 – уникальный вертолет, в мире нет его аналогов по размерам и грузоподъемности. Модернизация позволила повысить эффективность вертолета-рекордсмена – современный пилотажно-навигационный комплекс обеспечивает возможность полетов и днем, и ночью, в сложных метеоусловиях. Это особенно актуально при проведении спасательных операций в самых отдаленных уголках России, в том числе в Арктике и на Крайнем Севере. На обновленной машине сокращено количество членов экипажа, что позволяет снизить эксплуатационные расходы», – рассказал заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.

Максимальная взлетная масса вертолета Ми-26Т2 составляет 56 тонн при массе перевозимого груза 20 тонн. Ми-26Т2 может подниматься на высоту до 4600 метров, крейсерская скорость вертолета – 255 км/ч (максимальная – 295 км/ч). Дальность – 800 километров с нормальной нагрузкой (1905 километров – перегоночная дальность).

Соглашение о поставке для МЧС России тяжелого вертолета Ми-26Т2 было подписано во время Международного военно-технического форума «Армия-2020».