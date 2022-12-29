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Ростех

ОАК передала Минобороны партию серийных самолетов пятого поколения Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года.

«Системные решения, принятые на государственном уровне, по поддержке модернизации предприятия позволили своевременно развернуть серийное производство самолетов пятого поколения. Расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал. Работает современная поточная линия окончательной сборки», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Новая партия истребителей пятого поколения Су-57 поставлена в рамках большого контракта с Министерством обороны России. Этот самолет – будущее российской боевой авиации, в нем воплотились передовые технологии и конструкторские решения. Он обладает сверхманевренностью, малозаметен, может уничтожать воздушные и наземные цели, обнаруживать противника на больших расстояниях, действовать в условиях сетецентрической войны. В его планере широко применены композиционные материалы, самолет оснащен новейшим бортовым оборудованием. Сейчас на КнААЗ им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре реализуется масштабный проект модернизации, который позволит существенно нарастить выпуск этих боевых машин», – сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«Наш авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу текущего года по производству авиационных комплексов пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С для российских ВКС. Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолеты, запланированные к поставкам в следующем году, уже находятся в производстве», – заявил генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

В филиале ОАК – Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина продолжаются работы по разворачиванию серийного производства самолетов пятого поколения. В частности, ведется модернизация производства, расширение производственных мощностей, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, привлекается дополнительно производственный персонал. Создана современная поточная линия окончательной сборки.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
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Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
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